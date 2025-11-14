سقوط قتلى ومصابين في حادث اصطدام حافلة بمحطة انتظار بالسويد (فيديو)

18 حجم الخط

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، بسقوط عدد من القتلى والمصابين إثر حادث اصطدام حافلة بمحطة انتظار في وسط ستوكهولم بالسويد.

#نبض_الأخبار

قتلى جرحى في اصطدام حافلة بموقف مسافرين في ستوكهولم.

تابعوا البث المباشر لبي بي سي نيوز عربي على صفحتنا على يوتيوب وعلى موقعنا الإلكترونيhttps://t.co/qDDSbti6jqhttps://t.co/oN0dssMmFx pic.twitter.com/He4akKyTvA — BBC News عربي (@BBCArabic) November 14, 2025

اصطدام حافلة بمحطة انتظار في وسط ستوكهولم

وأكدت الشرطة السويدية وقوع وفيات وإصابات، وتم توقيف سائق الحافلة للتحقيق، وذكرت محافظة ستوكهولم أن خمسة أشخاص أصيبوا، بينهم اثنان في حالة خطيرة، وأكدت المتحدثة باسم شركة النقل العام، صوفي جونارسون، أن الحادث خطير دون تفاصيل إضافية حتى الآن.

انتشار واسع لسيارات الشرطة والإسعاف ووحدات الإنقاذ

وأوضح أوسكار دافيلا، مشغل العمليات بجهاز الإنقاذ، أن البلاغ ورد عند الساعة 15:24 بالتوقيت المحلي قرب محطة Tekniska högskolan، مع انتشار واسع لسيارات الشرطة والإسعاف ووحدات الإنقاذ وسط ازدحام المنطقة خلال ساعة الذروة.

