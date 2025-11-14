الجمعة 14 نوفمبر 2025
سقوط قتلى ومصابين في حادث اصطدام حافلة بمحطة انتظار بالسويد (فيديو)

السويد، فيتو
 أفادت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، بسقوط عدد من القتلى والمصابين إثر حادث اصطدام حافلة بمحطة انتظار في وسط ستوكهولم بالسويد.

اصطدام حافلة بمحطة انتظار في وسط ستوكهولم

وأكدت الشرطة السويدية وقوع وفيات وإصابات، وتم توقيف سائق الحافلة للتحقيق، وذكرت محافظة ستوكهولم أن خمسة أشخاص أصيبوا، بينهم اثنان في حالة خطيرة، وأكدت المتحدثة باسم شركة النقل العام، صوفي جونارسون، أن الحادث خطير دون تفاصيل إضافية حتى الآن. 

 

انتشار واسع لسيارات الشرطة والإسعاف ووحدات الإنقاذ

وأوضح أوسكار دافيلا، مشغل العمليات بجهاز الإنقاذ، أن البلاغ ورد عند الساعة 15:24 بالتوقيت المحلي قرب محطة Tekniska högskolan، مع انتشار واسع لسيارات الشرطة والإسعاف ووحدات الإنقاذ وسط ازدحام المنطقة خلال ساعة الذروة.

