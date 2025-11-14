ترامب يطالب بالتحقيق في علاقات إبستين مع شخصيات ديمقراطية بارزة

18 حجم الخط

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور جديد على منصة “تروث سوشال”، بفتح تحقيق موسع في علاقات الملياردير الراحل جيفري إبستين (المتهم بارتكاب جرائم جنسية وباستغلال قاصرات)، مع عدد من كبار الشخصيات الديمقراطية.

واعتبر ترامب أن استخدام الديمقراطيين لقضية إبستين “خدعة” تهدف إلى صرف الأنظار عن مسؤوليتهم في أزمة الإغلاق الحكومي.

وقال ترامب إن الديمقراطيين “يحاولون الهروب من فشلهم في إدارة الإغلاق ومن إخفاقاتهم الأخرى عبر تضخيم قضية إبستين وإقحام الجمهوريين فيها”، معلنًا أنه سيطلب من وزيرة العدل بام بوندي ووزارة العدل، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، فتح تحقيق رسمي في “تورط إبستين وعلاقاته” مع شخصيات سياسية ومصرفية بارزة.

وذكر ترامب بالاسم الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ووزير الخزانة السابق لاري سامرز، والملياردير ريد هوفمان، إضافة إلى مؤسسات مالية كبرى من بينها “جي بي مورغان” و“تشايس”، مشيرًا إلى أن “السجلات تُظهر أن هؤلاء أمضوا فترات طويلة مع إبستين، وفي جزيرته الخاصة”.

ووصف ترامب إعادة طرح ملف إبستين بأنها “نسخة جديدة من خدعة روسيا”، قائلًا إن جميع المؤشرات “توجّه الاتهامات نحو الديمقراطيين، وليس الجمهوريين”.

وختم ترامب منشوره بالقول: “ابقوا على اطلاع”، في إشارة إلى توقعه تصاعد المواجهة السياسية حول القضية في الأيام المقبلة.

وتوفي إبستين، وهو ممول ثري كانت له علاقات مع شخصيات رفيعة المستوى، في أحد سجون نيويورك عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهمة الاتجار الجنسي بالقاصرات.

