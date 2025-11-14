الجمعة 14 نوفمبر 2025
موعد الودية الثانية بين منتخبي مصر والجزائر استعدادًا لكأس العرب

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
فاز منتخب مصر المشارك في كأس العرب على نظيره منتخب الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين. 

تقدم منتخب الجزائر بهدف أول عن طريق عادل بولبينة في الدقيقة 33 ، ثم تعادل إسلام عوض لمصر في الدقيقة 41، ثم عاود منتخب الجزائر التقدم بهدف ثان في الدقيقة 67 عن طريق نسيم الغول، ثم تعادل منتخب مصر عن طريق رجب نبيل لمصر في الدقيقة 81. 

وفي الدقيقة 90 سجل حسام حسن الهدف الثالث وهدف الفوز لمنتخب مصر. 

 

موعد ودية مصر والجزائر الثانية 

ويلتقي منتخب مصر المشارك في كأس العرب، يوم الإثنين المقبل، نظيره الجزائري على استاد القاهرة الدولي، في الودية الثانية بين الفريقين، في ختام تحضيرات كل منهما للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر مطلع الشهر المقبل.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وتنطلق الودية الثانية بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب ونظيره منتخب الجزائر في تمام السادسة مساء، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2 ويعلق عليها محمد الشاذلي.

حلمي طولان مع أحمد حسن، فيتو
حلمي طولان مع أحمد حسن، فيتو

 

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العرب

وانطلق الإثنين الماضي المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب مصر الثاني استعدادًا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين. 

ويمثل المعسكر الحالي لمنتخب مصر ومواجهتي الجزائر، المرحلة الأخيرة في برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العرب بقطر. 

