حكام مباراتي مصر أمام الجزائر وديا ضمن استعدادات كأس العرب

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباراتي منتخب مصر المشارك في كأس العرب الوديتين أمام نظيره الجزائري، ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في العرس العربي، الذي يقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

واختارت لجنة الحكام طاقم حكام دولي بقيادة أحمد الغندور لإدارة المباراة الأولى اليوم الجمعة، فيما يدير المباراة الثانية بين مصر والجزائر طاقم حكام بقيادة الحكم حمادة القلاوي، والمحدد إقامتها يوم الإثنين المقبل على إستاد القاهرة الدولي.

منتخب مصر يخوض وديتين أمام الجزائر

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام نظيره منتخب الجزائر في تمام الرابعة مساء اليوم الجمعة ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تنقل المباراة قناة أون تايم سبورت 2 ويعلق عليها محمد الشاذلي.

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العرب

وانطلق الإثنين الماضي المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب مصر الثاني استعدادًا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

ويمثل المعسكر الحالي لمنتخب مصر ومواجهتي الجزائر ، المرحلة الأخيرة في برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العرب بقطر.

