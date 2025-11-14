الجمعة 14 نوفمبر 2025
رياضة

نسيم الغول يسجل هدف الجزائر الثاني في مرمى منتخب مصر

مباراة مصر والجزائر،
مباراة مصر والجزائر،
أحرز اللاعب نسيم الغول هدف الجزائر الثاني في مرمى منتخب مصر بالدقيقة 67، من زمن اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العرب،  في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين، لتصبح  النتيجة تقدم الجزائر بهدفين مقابل هدف. 

تشكيل منتخب مصر الثاني أمام الجزائر اليوم

دخل منتخب مصر مباراته أمام الجزائر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي 

الدفاع: أحمد هاني والونش وعمر فايد ويحيى زكريا.

الوسط: أكرم توفيق ومحمد النني وأفشة.

الهجوم: مصطفى سعد ميسي ومحمد شريف وإسلام عيسى.

 

استبعاد السولية وشلبي من معسكر منتخب كأس العرب 

وقرر الجهاز الفني لـمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، في وقت سابق، استبعاد كل من عمرو السولية ومصطفى شلبي وأحمد ربيع، حيث تبين من الفحص الطبي إصابتهما قبل الدخول للمعسكر.

فيما قرر الجهاز الفني، استدعاء الثنائي محمد عادل من نادي سيراميكا كليوباترا، وإسلام سمير من نادي الاتحاد السكندري، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حاليًّا بأحد فنادق القاهرة.

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العرب

وانطلق الإثنين الماضي المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب مصر الثاني استعدادًا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

ويمثل المعسكر الحالي لمنتخب مصر ومواجهتي الجزائر، المرحلة الأخيرة في برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العرب بقطر. 

 

 

 

