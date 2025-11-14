الفيوم السينمائي يطلق البوستر الرسمي للدورة الثانية استعدادًا لانطلاق المهرجان

18 حجم الخط

أطلق مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة البوستر الرسمي للدورة الثانية، المقرر انعقادها من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري بمدينة الفيوم، في نسخة تحمل رؤية فنية وبصرية تعبّر بوضوح عن هوية المهرجان وشعاره.

البوستر الجديد من تصميم محمود إسماعيل، الذي صممه بشكل مميز، يعتمد على بناء بصري محكوم بعلاقة متوازنة بين الشكل والمضمون، حيث تتجسد في مركز التكوين شخصية أنثوية ترتدي زيًا تراثيًا مصريًا في حركة تصاعدية واضحة، تمتد يدها نحو جريدة النخل المنيرة – الرمز البصري للمهرجان – في إشارة إلى السعي نحو الضوء والمعرفة.

وترتكز الشخصية على تكوين مستوحى من عدسة الكاميرا السينمائية المصممة في هيئة صخور متراكبة، في مزج رمزي بين الفن كوسيط توثيقي والطبيعة كركيزة وجود؛ فالصخر هنا يرمز إلى الثبات والاستمرارية، بينما تمثل العدسة الوعي والرؤية.

في خلفية المشهد، تظهر قرية تونس وبحيرة قارون كرمزين مكانيين لهوية الفيوم وخصوصيتها البيئية، مؤكدين على انتماء العمل إلى المكان والبيئة المصرية، ومجسدين مبدأ التدرج البصري الذي يقود عين المشاهد من العناصر الأرضية نحو مركز الضوء.

وينتمي العمل إلى اتجاه التجريد البنائي المتقاطع مع روح التكعيبية الحديثة، حيث بُنيت الشخصية والعناصر من كتل لونية وظلال متداخلة توحي بالقيمة التشكيلية للتكوين أكثر من المحاكاة الواقعية.

وفي مجمله، يوازن الملصق بين الحداثة والهوية المحلية، معبرًا عن شعار الدورة «العدالة المناخية والنوع الاجتماعي»، حيث تلتقي المرأة والطبيعة والسينما في فضاء بصري واحد يحقق فلسفة المهرجان ورؤيته.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية للمهرجان، الذي يستهدف تعزيز الحراك الثقافي بالمحافظة ووضعها على خريطة الإنتاج السينمائي المهتم بالبيئة والفنون المعاصرة. وحضر الاجتماع كل من الدكتور سمير شاهين نائب رئيس المهرجان، والفنان سيد عبدالخالق مدير المهرجان، لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج الدورة الجديدة.

يذكر أن المهرجان يُقام برئاسة المخرج هاني لاشين، وتضم إدارته: سيد عبدالخالق مديرًا للمهرجان، والناقدة ناهد صلاح مديرًا فنيًا، والإعلامية نرمين عامر أمينًا عامًا، والدكتور سمير شاهين نائبًا للرئيس، والفنان أحمد مجدي مستشارًا فنيًا للمهرجان.

