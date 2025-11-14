الجمعة 14 نوفمبر 2025
صلى فى المسجد وشنق نفسه، انتحار عامل يومية لمروره بأزمة نفسية بأسوان

 شهدت منطقة خور عواضة بأسوان، اليوم الجمعة، واقعة انتحار، حيث لقى عامل مصرعه شنقًا داخل زاوية مسجد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن اسوان إخطارا يفيد بمصرع شاب شنقًا داخل أحد المساجد، بمنطقة خور عواضة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى خالد. ج. م. بلغ من العمر 36 سنةه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف جهات التحقيق.

وقال أهالى المنطقة: إن الشاب يعمل باليومية، مبلط سيراميك، ويتمتع بحسن السير والسلوك، وأقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية، بعد أن أدى الصلاة في المسجد ومكث يقرأ القرآن، وبعد أن خلى المسجد من المصلين قام وربط حبلا وشنق نفسه به.

أسوان امن جثة مصرع انتحار

