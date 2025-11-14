غلق مخزن أغذية في أسوان بعد ضبط حشرات وزيوت منتهية الصلاحية (صور)

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، من إغلاق مخزن أغذية مخالف بمنطقة السيل الجديد، وذلك عقب ورود شكوى من مديرية التموين تفيد بوجود مخالفات صحية جسيمة داخل الموقع.

لجنة إدارة مراقبة الأغذية

قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن لجنة من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، برئاسة شريف أشرف، مدير الإدارة ومحمد عبد المنعم، مفتش الأغذية، توجهت إلى المخزن المشار إليه، وتبين وجود عدد من المخالفات الصحية.



وأضاف أن المخالفات تمثلت في عدم وجود تهوية وإضاءة مناسبة ووجود كسور وشقوق بالجدران والأرضيات وانتشار حشرات داخل المخزن وتخزين مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك ووجود أسلاك كهربائية مكشوفة تمثل خطورة داهمة وتخزين بعض الأغذية مباشرة على الأرض دون فواصل ووجود حمام داخل المخزن يمثل مصدر تلوث وخطر صحي جسيم.

وأوضح مدير عام الطب الوقائي، أن تم تحرير محضرين بالمخالفات (رقمي 96 و97)، وسحب عينتين من المواد الغذائية المشتبه بها لإرسالها إلى المعمل المركزي للتحليل وبيان مدى صلاحيتها، كما تم تحرير قرار بإغلاق المخزن وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، أن المديرية تواصل تنفيذ حملات مكثفة على مخازن ومنافذ تداول الأغذية بجميع مراكز المحافظة، لضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة وحماية المواطنين من أي مخاطر صحية محتملة.

