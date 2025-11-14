الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غلق مخزن أغذية في أسوان بعد ضبط حشرات وزيوت منتهية الصلاحية (صور)

إغلاق مخزن أغذية
إغلاق مخزن أغذية مخالف فى أسوان، فيتو
18 حجم الخط

تمكنت أجهزة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، من إغلاق مخزن أغذية مخالف بمنطقة السيل الجديد، وذلك عقب ورود شكوى من مديرية التموين تفيد بوجود مخالفات صحية جسيمة داخل الموقع.

لجنة إدارة مراقبة الأغذية 

قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن لجنة من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، برئاسة شريف أشرف، مدير الإدارة ومحمد عبد المنعم، مفتش الأغذية، توجهت إلى المخزن المشار إليه، وتبين وجود عدد من المخالفات الصحية.


وأضاف أن المخالفات تمثلت في عدم وجود تهوية وإضاءة مناسبة ووجود كسور وشقوق بالجدران والأرضيات وانتشار حشرات داخل المخزن وتخزين مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك ووجود أسلاك كهربائية مكشوفة تمثل خطورة داهمة وتخزين بعض الأغذية مباشرة على الأرض دون فواصل ووجود حمام داخل المخزن يمثل مصدر تلوث وخطر صحي جسيم.

وأوضح مدير عام الطب الوقائي، أن تم تحرير محضرين بالمخالفات (رقمي 96 و97)، وسحب عينتين من المواد الغذائية المشتبه بها لإرسالها إلى المعمل المركزي للتحليل وبيان مدى صلاحيتها، كما تم تحرير قرار بإغلاق المخزن وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، أن المديرية تواصل تنفيذ حملات مكثفة على مخازن ومنافذ تداول الأغذية بجميع مراكز المحافظة، لضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة وحماية المواطنين من أي مخاطر صحية محتملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسوان اغذية باتية مصنع إدارة تموين مراقبة

مواد متعلقة

محافظ أسوان يهنئ الفائزين فى انتخابات النواب ويشيد بالمشاركة الإيجابية لأبناء المحافظة

محافظ أسوان ينقل الأجواء الإنتخابية إلى وزيرة التنمية المحلية عبر الفيديوكونفرانس (صور)

محافظ أسوان: توظيف المشروعات الخدمية والتنموية لتعظيم العائد السياحي

محافظ أسوان: 12 ألفا و470 مواطنا سودانيا عادوا إلى وطنهم (صور)

الأكثر قراءة

برد وبرق وسيول ورعد، تحذير شديد من طقس اليوم الجمعة

أول تعليق من عبد الله رشدي على اعتذار ياسمين الخطيب بعد حلقة زوجته المثيرة للجدل

بيان رقم 2، تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المحافظات وأصوات الرعد تقصف برج العرب (فيديو)

انفجار ضخم وحريق هائل في ميناء نوفوروسيسك النفطي جراء هجوم أوكراني بمسيرات (فيديو)

89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع

بحضور ميسي وشيكو بانزا لاعب الزمالك، أنجولا تستضيف الأرجنتين اليوم في مباراة تاريخية

موعد استرداد مبلغ التأمين لمرشحي المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب

200 ألف جنيه للجدية والقسط اختياري، تفاصيل حجز شقق ديارنا بالمدن الجديدة

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية