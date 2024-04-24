طريقة عمل سد الحنك بالشوكولاتة، لتحلية بأقل التكاليف

طريقة عمل سد الحنك، من الحلويات سريعة التحضير، وهي من الحلويات التي توارثناها عن الأجداد، والتي قد لا يعلم عنها الكثير من الأطفال هذه الأيام، فيعد سد الحنك من الحلويات التي كانت منتشرة قديما، ومع الأجيال السابقة، فكانت الأمهات تصنعها كتحلية مسائية مميزة، لأنها سريع التحضير وطعمها لذيذ، وطريقة عمل سد الحنك من الطرق سهلة التحضير، ويمكن تعلم خطوات عمله بسرعة، ودون جهد.

أصل حلوى سد الحنك

سد الحنك أكلة تركية قديمة، انتقلت إلينا مع مجيء الاتراك إلى مصر، وبدأت تنتشر في مصر بشكل كبير، لأنها بسيطة في عملها، لذيذة في طعمها، وكانت تسمى "الحلوى التركي، ولكن اطلق عليها المصريين سد الحنك؛ والتي تعني "غلق الفم"؛ لأنها حلوى دسمة للغاية، مليئة بالكربوهيدات، وعند تناولها تمنح الاحساس بالشبع، ولا يستطيع الشخص فتح فمه مرة أخرى لأي أكلة اخرى، كما أنها تمنح الشعور بالخمول والميل إلى النعاس، وبالتالي من يتناولها يشعر بالنعاش، ويفقد الرغبة في الحديث.

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طريقة عمل سد الحنك

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل سد الحنك لتقدمينه لأطفالك كتحلية لذيذة بعد العشاء، ليمنحهم الطاقة والدفء.

مقادير عمل سد الحنك بالشوكولاتة:

كوب إلا ربع دقيق

ربع كوب كاكاو خام

4 ملاعق سمن

كوب ماء

كوب حليب

كوب إلا ربع سكر

ربع ملعقة صغيرة فانيليا

مكسرات للتزيين

طريقة عمل سد الحنك:

يحمر الدقيق فى السمن حتى يصبح لونه أصفر، ثم يضاف الكاكاو والماء إلى الحليب ويمكنكم استبدال الماء بحليب خالص ليعطى قيمة غذائية.

ويقلب الدقيق المحمر حتى لا يتكتل، وحين تتماسك حلاوة الدقيق تصب فى طبق، وتفرش وتزين بالمكسرات أو الفاكهه المسكرة أو الفاكهه لديكم وتؤكل ساخنة

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"اللكلوكة" أكلة من مطبخ الجدة

اللكلوكة

وتستعرض أيضا الشيف ريمو طريقة عمل "اللكلوكة"، وهي من وصفات جدتها المميزة، والتي توارثتها الأجيال، وهي تشبه كثيرا "المفتقة" أو "الحلبة المعقودة"، مع استبدال الحلبة بحبة البركة.

وتضيف الشيف ريمو أن "اللكلوكة" لها العديد من الفوائد الصحية، فهي تمنح الجسم طاقة هائلة، إلى جانب أنها علاج فعال للسعال وأزمات الربو والصدر، إلى جانب طعمها اللذيذ.

مقادير عمل اللكلوكة :

كيلو عسل اسود

كوب حبه البركه منقاه جيدا ومطحونه ناعما

كوب سمسم

كوب وربع زيت

3 كوب سودانى محمص ومقشر

1/8 (ثمن) كيلو مغات بودره

عصير ليمونه

كوب دقيق

طريقة عمل اللكلوكة:

يسخن الزيت فى وعاء، ويضاف إليه السمسم ويقلب.

يضاف الدقيق والمغات ويقلب جيدا، حتى يختفى الزيت ويصبح كالعجينة اللينة.

يضاف العسل مع التقليب المستمر، ثم تضاف حبة البركة، ونقلب جيدا حتى الغليان.

ثم أخيرا نضيف عصير الليمونة.

تترك لتبرد، وبعد أن تبرد تماما نضيف السودانى المحمص.

ملحوظة:

حتى لا يصبح السودانى طريا ويفقد قرمشته؛ لابد أن تبرد اللكلوكة تماما.

تقلب اللكلوكة مع السودانى جيدا، قبل وضعها فى برطمانات معقمة وجافة.

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