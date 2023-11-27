الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل سد الحنك بنكهات مختلفة ولذيذة

سد الحنك، فيتو
سد الحنك، فيتو

طريقة عمل سد الحنك، سد الحنك من الحلوى الشعبية المصرية الشهيرة التى اعتادت الجدات قديما على تحضيرها فى فصل الشتاء حيث تقدم ساخنة وتمنح الشعور بالدفء.

وطريقة عمل سد الحنك، سهلة وبسيطة ومكوناته موجودة في كل منزل، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره بأكثر من طريقة وبنكهات مختلفة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل سد الحنك.

مكونات عمل سد الحنك:-

كوب دقيق

ربع كوب سمن

كوب ماء

كوب إلا ربع سكر

رشة فانيليا

طريقة عمل سد الحنك:-

  • نحمر الدقيق فى السمن فى مقلاة غير لاصقة حتى يحمر لون الدقيق قليلا.
  • ثم نذوب السكر فى الماء جيدا ونضيف الفانيليا لهم ونقلب جيدا حتى يختفى السكر تماما.
  • ثم نضيف خليط الماء والسكر إلى الدقيق على النار تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على عجين متجانس وناعم.
  • نرفع سد الحنك من على النار، ونتركه يهدأ قليلا.
  • ثم نشكل سد الحنك كرات صغيرة ويقدم على حالته ساخنا، ويمكن وضعه فى قوالب صغيرة وتقديمه ويؤكل بالملعقة حسب الرغبة.
  • ويمكن أيضا تزيينه بالمكسرات المجروشة وجوز الهند حسب الرغبة.
طريقة عمل سد الحنك، فيتو

ولعمل سد الحنك بالشيكولاتة:

مكونات سد الحنك بالشيكولاتة:

كوب دقيق
ربع كوب سمن
نصف كوب ماء
ربع كوب كاكاو خام
 كوب إلا ربع سكر

Advertisements

طريقة عمل سد الحنك بالشيكولاتة:

- نحضر مقلاة غير لاصقة على النار أو حلة عادية، ونذوب بها السمن.

-  نضيف الدقيق ونحمره جيدا.

-  نذوب الكاكاو والسكر معا فى الماء جيدا.

- بعدها نضيف الماء بالسكر والكاكاو تدريجيا مع التقليب الجيد، حتى تتجانس المكونات.

- نستمر فى التقليب حتى ينضج سد الحنك ويصبح كتلة واحدة تشبه العجين.

-  نضعه فى طبق التقديم ونساوى سطحه ونزينه بالمكسرات المجروشة ويقدم ساخنا.

- ويمكن عمله كرات صغيرة ورصه فى طبق التقديم ونرشه بالمكسرات المجروشة ويقدم أيضا ساخنًا.

txt

طريقة عمل كيكة الرواني، ألذ تحلية لأفراد أسرتك

txt

طريقة عمل كيكة البرتقال، في البيت زي الجاهزة

ولصحة أفضل لصغارنا، يجب التقليل من الحلوى والسكر لهم، حفاظًا على مناعتهم لأن السكريات تضعف المناعة، ويجب استبدال هذه الحلوى سواء الجاهزة أو المنزلية بالفاكهة الطازجة والتمر والعسل الأبيض الأصلى، والمكسرات والفاكهة المجففة، والفول السودانى، فهى أفضل لتقوية المناعة والنمو بشكل صحى، ويجب تقديم الحلوى الصحية للأطفال بشكل يومى، ومع الوقت يعتادون عليها بدلا من الحلوى الجاهزة التى تدمر صحتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سد الحنك طريقة عمل سد الحنك طريقة عمل سد الحنك بالشيكولاتة مكونات عمل سد الحنك الحلوى الشعبية الشيف سارة أحمد

مواد متعلقة

طريقة عمل صوابع زينب فى خطوات بسيطة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي، حلوى منزلية شهيرة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو، حلوى لذيذة وغير مكلفة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة، احترافية وتوفر في الميزانية

الأكثر قراءة

رئيس نادي فيوتشر يفجر مفاجأة بشأن انتقال عمر كمال للأهلي

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 27-11-2023

كيف سيتم صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية؟ شعبة المخابز تجيب (فيديو)

قطر تكشف جنسيات الأسرى المفرج عنهم من قطاع غزة اليوم

فخري الفقي يكشف مفاجأة عن شكل تعويم الجنيه المنتظر

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم

أول تعليق من بايدن على تعرض 3 طلاب فلسطينيين لإطلاق نار في ولاية أمريكية

فيديوهات خادشة على هاتفين، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على إنجي حمادة

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد تسلمه سيارة وشقة بتوجيهات السيسي.. عرفة: أمي دعتلي يوقفلي ولاد الحلال فقابلت الريس

هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة في أول ظهور بعد طلاقها من أحمد فهمي

ابنتي كانت ملكة في غزة، رسالة مؤثرة من رهينة إسرائيلية مفرج عنها إلى كتائب القسام

منبه وقفل من الذهب الخالص، نرصد أغرب معروضات "نيبو" في يومه الثاني (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 27-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 27-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

سر هوس المصريين بالتكبيس.. أسعار أشهر هدايا لايف التيك توك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

11 حديثا نبويا صحيحا تبين فضائل كلمة التوحيد "لا إله إلا الله"

الجامع الأزهر: الغضب مفتاح الفتن والآثام ويزيد من التفرُّق والانقسام بين الناس

أدعية الغنى من الفقر كما وردت عن النبي

المزيد
الجريدة الرسمية