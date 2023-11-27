طريقة عمل سد الحنك بنكهات مختلفة ولذيذة

طريقة عمل سد الحنك، سد الحنك من الحلوى الشعبية المصرية الشهيرة التى اعتادت الجدات قديما على تحضيرها فى فصل الشتاء حيث تقدم ساخنة وتمنح الشعور بالدفء.

وطريقة عمل سد الحنك، سهلة وبسيطة ومكوناته موجودة في كل منزل، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره بأكثر من طريقة وبنكهات مختلفة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل سد الحنك.

مكونات عمل سد الحنك:-

كوب دقيق

ربع كوب سمن

كوب ماء

كوب إلا ربع سكر

رشة فانيليا

طريقة عمل سد الحنك:-

نحمر الدقيق فى السمن فى مقلاة غير لاصقة حتى يحمر لون الدقيق قليلا.

ثم نذوب السكر فى الماء جيدا ونضيف الفانيليا لهم ونقلب جيدا حتى يختفى السكر تماما.

ثم نضيف خليط الماء والسكر إلى الدقيق على النار تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على عجين متجانس وناعم.

نرفع سد الحنك من على النار، ونتركه يهدأ قليلا.

ثم نشكل سد الحنك كرات صغيرة ويقدم على حالته ساخنا، ويمكن وضعه فى قوالب صغيرة وتقديمه ويؤكل بالملعقة حسب الرغبة.

ويمكن أيضا تزيينه بالمكسرات المجروشة وجوز الهند حسب الرغبة.

طريقة عمل سد الحنك، فيتو

ولعمل سد الحنك بالشيكولاتة:

مكونات سد الحنك بالشيكولاتة:

كوب دقيق

ربع كوب سمن

نصف كوب ماء

ربع كوب كاكاو خام

كوب إلا ربع سكر

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طريقة عمل سد الحنك بالشيكولاتة:

- نحضر مقلاة غير لاصقة على النار أو حلة عادية، ونذوب بها السمن.

- نضيف الدقيق ونحمره جيدا.

- نذوب الكاكاو والسكر معا فى الماء جيدا.

- بعدها نضيف الماء بالسكر والكاكاو تدريجيا مع التقليب الجيد، حتى تتجانس المكونات.

- نستمر فى التقليب حتى ينضج سد الحنك ويصبح كتلة واحدة تشبه العجين.

- نضعه فى طبق التقديم ونساوى سطحه ونزينه بالمكسرات المجروشة ويقدم ساخنا.

- ويمكن عمله كرات صغيرة ورصه فى طبق التقديم ونرشه بالمكسرات المجروشة ويقدم أيضا ساخنًا.

ولصحة أفضل لصغارنا، يجب التقليل من الحلوى والسكر لهم، حفاظًا على مناعتهم لأن السكريات تضعف المناعة، ويجب استبدال هذه الحلوى سواء الجاهزة أو المنزلية بالفاكهة الطازجة والتمر والعسل الأبيض الأصلى، والمكسرات والفاكهة المجففة، والفول السودانى، فهى أفضل لتقوية المناعة والنمو بشكل صحى، ويجب تقديم الحلوى الصحية للأطفال بشكل يومى، ومع الوقت يعتادون عليها بدلا من الحلوى الجاهزة التى تدمر صحتهم.