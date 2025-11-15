بعد وصول الكرتونة لـ 110 جنيهات، هل تواصل أسعار البيض الانخفاض؟ الشعبة توضح

18 حجم الخط

سجلت أسعار البيض انخفاضات ملحوظة خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، إذ فقدت الكرتونة ما يصل لـ 22 جنيهًا، فهل يواصل سعر البيض الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، وهل وصل سعر كرتونة البيض للسعر العادل المناسب للمنتج والمستهلك؟

أسعار البيض ما زالت مرتفعة على المستهلك

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه رغم الانخفاضات الكبيرة في أسعار كرتونة البيض خلال الفترة الماضية، وفقد الكرتونة لأكثر من 22 جنيهًا في المزارع أي سعر الجملة، إلا أنها مازالت تباع بأسعار مرتفعة للمستهلك.

وأوضح «السيد» لـ « فيتو» أنه رغم الانخفاضات الكبيرة والواضحة في سعر كرتونة البيض جملة لتصل إلى 110 جنيهات، إلا أنها مازالت تباع في المحال التجارية والسلاسل الغذائية بأسعار تتراوح بين 137 و145 جنيهًا.

وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة بين سعر البيع جملة وللمستهلك، وهذا يعد خلل جسيمًا، يستدعى تدخل الجهات الرقابية، للوقوف على أسباب هذه الفجوة التي تتراوح بين 27 و35 جنيهًا، وهو مبلغ مبالغ فيه جدًا، ولا يمكن أن يكون هامش ربح للحلقات الوسيطة من المزرعة إلى المستهلك.

وأضاف «السيد» نتمنى أن لا يزيد سعر بيع كرتونة البيض للمستهلك عن 120 جنيهًا، مطالبًا بضرورة ألا يؤثر انخفاض أسعار البيض على المنتجين، لأن هذا سيؤدي إلى حدوث تأثير سلبي على الكميات المنتجة في الوقت الراهن، ومن ثم انخفاضها، مما يؤدي إلى شحية في المعروض، وعليه تعود الأسعار لارتفاع.

وعليه طالب «السيد» بضررة تدخل الجهات المعنية بالقطاع، فنحن نريد معادلة سعرية مناسبة تتناسب مع تكلفة الإنتاج، كما نريد أيضًا انضباط السوق، كما نريد أن يشعر المواطن بأن السعر مناسب، خاصة وأن الدخل متدني.

واستكمل حديثه، قائلًا: «يجب أن يكون هناك منظومة منضبطة وآلية لبيع المنتجات، البيض مازال يباع بـ 145 جنيهًا للمواطن وهذا غير منطقي لابد أن يكون آلية محددة للحفاظ على المنتج والمستهلك.

وشدد عبد العزيز السيد على أهمية دور الغرف التجارية في استقرار الاقتصاد المصري، مع ضرورة الأخذ برأيها في القرارات الاقتصادية، خاصة وأن الغرف التجارية هي التي تدير حركة الاقتصاد في دول العالم، والغرف التجارية المصرية لديها من الخبرات والعلم والفكر التي تؤهلها لذلك خلال الفترة الراهنة.

وأضاف أنه لا بد أن يكون للغرف التجارية دور بارز في الفترة المقبلة، وأن يكون هناك لجان في مجلس النواب وفي عضويتها الغرف التجارية.

