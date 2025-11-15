السبت 15 نوفمبر 2025
أسعار الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف وارتفاع يضرب الطماطم والبطاطس والليمون

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم السبت الموافق 15 نوفمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 15 نوفمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم السبت

  • تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 8 جنيهات للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 16 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 6 جنيهات إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

  • تراوح سعر فاصوليا من 7 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 3 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 8 جنيهات إلى 11 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 8 جنيهات إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 20 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 12 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر البامية بين 30 إلى 35 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البسلة من 15 إلى 25 جنيهًا.
  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 55 جنيهًا.
  2. تراوح سعر السبانخ من 13 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو القلقاس من 4 إلى 12 جنيها.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 22 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.

