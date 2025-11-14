البابا تواضروس يتحدث عن العلاقات بين الكنيستين الأرثوذكسية والأرمنية

18 حجم الخط

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالكاتدرئية المرقسية بالقاهرة، السفير أرمين سركسيان سفير جمهورية أرمينيا فوق العادة والمفوض لدى جمهورية مصر العربية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الحوار بين البابا تواضروس الثاني، وسفير أرمينيا دار حول العلاقات الطيبة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والأرمنية الأرثوذكسية، وأشار قداسة البابا تواضروس الثاني إلى وحدة الإيمان التي تجمع الكنيستين في العائلة الأرثوذكسية الواحدة.

كما تحدث سفير أرمينيا لدى جمهورية مصر العربية عن تطلعات بلاده لتحقيق السلام في المرحلة القادمة في أرمينيا.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالكاتدرئية المرقسية بالقاهرة، السفير أولريك شانون، سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية، أشاد بعمق العلاقات الطيبة التي تجمع بين مصر وكندا.

وأشار متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى اللقاء بين البابا تواضروس الثاني وسفير كندا لدى جمهورية مصر العربية تناول الحديث حول التاريخ المصري العريق والمزارات المتنوعة في مصر.

وأوضح متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية عبّر عن إعجابه بملتقى «لوجوس» وبرنامج «العودة إلى الجذور»، الذي يتيح لشباب الأقباط من كندا ومن مختلف دول العالم فرصة زيارة وطنهم الأم مصر، والتعرف على تاريخها وحضارتها العريقة.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، السيدة أنجلينا آيخورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية.

الوحدة في إطار التنوع

وقال القمص موسىى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الحديث بين قداسة البابا تواضروس الثاني وسفيرة الاتحاد الأوروبي دار خلال اللقاء حول مفهوم الوحدة في إطار التنوع.

وأشار متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أن قداسة البابا تواضروس الثاني قدم شرحا عن تاريخ مصر العريق وغنى حضارتها الممتدة عبر العصور، مستعرضًا أيضًا التاريخ القبطي العميق، وما يميز المصريين من ترابط نابع من تتابع الحضارات السبع التي شهدها التاريخ المصري.

كما أشار قداسة البابا تواضروس الثاني إلى العلاقات الطيبة التي تجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمختلف الكنائس الأخرى وبالدولة المصرية، مؤكدا أن العالم اليوم في أمسّ الحاجة إلى المحبة الحقيقية.

