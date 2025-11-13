الأنبا صليب يترأس اجتماع كهنة إيبارشية ميت غمر

18 حجم الخط

صلى الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بميت غمر، بمشاركة آباء كهنة الإيبارشية.

وعقب القداس، عقد اجتماعًا مع الآباء الكهنة، بدأه بكلمة روحية بعنوان “قلبنا مفتوح إليكم”، تحدث فيها عن ضرورة اتساع صدر الكاهن في التعامل مع شعبه.

واستمع الأنبا صليب إلى عرض أنشطة لجان الإيبارشية، واستعراض أجندة الأنشطة والمؤتمرات العامة لعام ٢٠٢٦، كما استمع إلى اقتراحات الآباء.

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المؤتمر السنوي لمجمع كهنة كنائس منطقة الأرشيديوسس (شمالي كاليفورنيا والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية)، والذي يقام في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وجعل البابا تواضروس الثاني الآية "لأَنَّ عَيْنَيِ الرَّبِّ تَجُولاَنِ فِي كُلِّ الأَرْضِ لِيَتَشَدَّدَ مَعَ الَّذِينَ قُلُوبُهُمْ كَامِلَةٌ نَحْوَهُ" (٢أخ ١٦: ٩) موضوع محاضرته للآباء الكهنة، ثم أجاب على أسئلتهم، في لقاء أبوي يسوده المحبة.

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، قداسة الكاثوليكوس مار باسيليوس مار توما ماتيوس كاثوليكوس كنيسة مالانكارا الهندية الأرثوذكسية، والوفد المرافق له.

ورحب البابا تواضروس الثاني خلال الاستقبال بالكاثوليكوس ومرافقيه ثم اصطحبه في جولة بالمقر البابوي زار خلالها كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، ومتحف الهدايا، قبل أن تعقد جلسة مشتركة برئاسة قداسة البابا وقداسة الكاثوليكوس حضرها وفدا الكنيستين.

في بداية الجلسة تحدث البابا تواضروس الثاني مجددا الترحيب بضيوفه، معربا عن سعادته بزيارتهم وعن تطلعه أن تكون الجلسة فعالة ومثمرة، ولفت قداسته إلى أن مسؤوليتنا ليست فقط أن نصنع السلام ولكن بالأكثر أن نبني السلام. وأن حل أي مشكلة يأتي من خلال المحبة والحكمة.

ونوه إلى أن الله ينتظر منا النقاوة أي أن تكون قلوبنا نقية وكذلك كلامنا وعلاقاتنا وحوارنا. واختتم بطلب الصلاة ليمنحنا المسيح مزيدًا من المحبة والحكمة.

عقب اللقاء قام الكاثوليكوس والوفد المرافق بجولة في الكاتدرائية المرقسية والكنيسة البطرسية ومزار القديس مرقس الرسول ومزار القديس أثناسيوس الرسولي، واستمعوا لشرح عن تاريخ تلك الأماكن.

تكون وفد كنيسة مالانكارا الهندية الأرثوذكسية من المطران مار أبراهام ستيفانوس مطران لندن، والأب أسوين زيفرين فرنانديز والأب باچيو چونسون والسيد چاكوب ماثيو.

بينما تكون وفد الكنيسة القبطية من الأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والقمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والراهب كيرلس المقاري، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والشماس چوزيف رضا من سكرتارية البابا.

