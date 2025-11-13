البابا تواضروس: الله مطلع على كل شيء والوقت هو أعمارنا

18 حجم الخط

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الله مطلع على كل فعل يحدث في الحياة، وكل أمر يتم بسماح منه في وقته المحدد، مشيرا إلى أن الوقت يمثل أعمار البشر وله قيمة عظيمة في حياة الإنسان.

جاء ذلك خلال استكمال قداسة البابا تواضروس الثاني سلسلة "أصحاحات متخصصة"، حيث تحدث اليوم عن موضوع "الله الْمُطَّلِع عَلَى كُلِّ شَيْءٍ"، مستشهدًا بجزء من الأصحاح الثالث من سفر الجامعة (الأعداد ١ إلى ١١)، ومؤكدًا أن "الكل مكشوف وحاضر أمام الله سواء الماضي أو الحاضر أو المستقبل"، مستندًا إلى الآية "صَنَعَ الْكُلَّ حَسَنًا فِي وَقْتِهِ".

وأوضح قداسته أن الله هو رب الأوقات ولا يتأخر في تدبير أموره، مستشهدًا بقصة يوسف البار الذي مر بمراحل صعبة حتى صار الشخص الثاني على كرسي مصر في الوقت الذي حدده الله. كما ربط البابا بين هذا المفهوم وبين حياة القديس أثناسيوس الرسولي الذي نُفي خمس مرات، معتبرًا أن الله سمح بفترة النفي ليكتب سيرة القديس أنطونيوس، والتي أصبحت حجر الأساس للرهبنة في أوروبا.

وأضاف أن لكل وقت معنى ورسالة، والله يسمح برسالة مختلفة في كل سن من أعمار الإنسان، مشيرًا إلى اختبار أيوب وداود اللذين عبّرا عن إيمانهما رغم الألم والمعاناة. كما دعا إلى الحكمة في استغلال الوقت، مستشهدًا بمَثَل العذارى الحكيمات والجاهلات، وبقصة نحميا الذي أعاد بناء أسوار المدينة في ٥٢ يومًا.

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني أن الصبر والانتظار فضيلة روحية عظيمة، قائلًا إن الله يمنح الإنسان ما يناسبه في وقته، مثلما حدث مع حنة أم صموئيل التي انتظرت طويلًا حتى أنجبت النبي.

واختتم البابا تواضروس عظته بقول الرسول بولس: "اسْتَيْقِظْ أَيُّهَا النَّائِمُ وَقُمْ مِنَ الأَمْوَاتِ فَيُضِيءَ لَكَ الْمَسِيحُ"، موصيًا بضرورة استثمار الوقت بحكمة لأن الأيام شريرة، ومؤكدًا أن "الوقت كنز يجب ألا نفقده في أمور بلا قيمة".

