تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد القديس يوحنا ويعقوب أسقفي فارس

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس يوحنا ويعقوب أسقفي فارس.

قصة استشهاد القديس يوحنا ويعقوب أسقفي فارس

استشهد القديسان يوحنا ويعقوب أسقفا أرض فارس على يد سابور بن هرمز ملك الفرس.

فإنه عندما طالبهما بالسجود للشمس والنار، وأن يضحيا لهما، لم يطاوعاه. بل كانا يعلمان ويثبتان الشعب على الإيمان بالمسيح له المجد. فأمر بتعذيبهما كثيرًا.

وإذ لم ينثنيا عن الإيمان ولا تراخيا حتى وهما تحت العقاب عن وعظ الشعب وتقويته، أمر بطرحهما في النار، فأسلما نفسيهما بيد المسيح ونالا إكليل المجد مع جماعة القديسين.

