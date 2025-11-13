الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أول تعليق من الأطباء بعد إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة بقنا

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
18 حجم الخط
ads

تتابع نقابة أطباء مصر الاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرّض له أحد الأطباء، اليوم الخميس، أثناء مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، إثر إطلاق نار بين عائلتين أثناء وجود القافلة الطبية بالقرية، مما أسفر عن إصابته بطلق ناري اخترق الكتف وأنسجة الرئة، دخل على إثره العناية المركزة بمستشفى قنا العام، في حالة صحية خطيرة.

جريمة شروع في القتل العمد مكتملة الأركان

وتؤكد نقابة الأطباء، على أن هذا الحادث ليس مجرد واقعة عابرة، بل جريمة شروع في القتل العمد مكتملة الأركان، وجب أن يُحاسب مرتكبوها على الفور، فالاعتداء على طبيب أثناء أداء واجبه هو اعتداء سافر لن تقبل النقابة بأي تهوين أو تبرير لمثل هذا الفعل الإجرامي.

وفي هذا السياق، تعرب نقابة أطباء مصر، عن استيائها الشديد من تنظيم قافلة طبية في منطقة معروفة بتكرار النزاعات القبلية دون توفير التأمين الكافي للطواقم الطبية، معتبرة ذلك إهمالا جسيما يستوجب المساءلة، إذ تنص القواعد المنظمة لعمل القوافل الطبية على ضرورة إخطار أربع جهات رسمية مسبقا وهي الإدارة العامة للقوافل بوزارة الصحة عبر القوائم الشهرية، ومديرية الأمن، وأقسام الشرطة المختصة، والحماية المدنية، لضمان سلامة المشاركين.

وأوضحت النقابة أن تكليف الأطباء بالمشاركة في القوافل لا يكون إلا بموجب خط سير رسمي وأمر تكليف معتمد، ولا يجوز بأي حال الاكتفاء بتكليف شفهي أو تليفوني.

ضرورة إصدار تعميم رسمي بعدم خروج أي قوافل طبية مستقبلا

وشددت النقابة على ضرورة إصدار تعميم رسمي بعدم خروج أي قوافل طبية مستقبلا، إلا بعد التأكد من تأمينها بالكامل من قبل الجهات المعنية، حرصا على سلامة الأطباء وسائر المشاركين من صيادلة وأطباء أسنان وتمريض وإداريين.

وتؤكد نقابة أطباء مصر، وهي تتابع باهتمام بالغ الحالة الصحية للطبيب المصاب، أنها تحمّل المسؤولية الكاملة لكل جهة قصّرت في واجبها بتأمين الأطباء أثناء أداء مهامهم، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة لحماية أعضائها وصون سلامتهم في كل موقع عمل، مؤكدة أنها تتابع مع نقابة قنا الفرعية الحالة الصحية الطبيب للاطمئنان عليه، وتتمنى له الشفاء العاجل.

الصحة: مبادرة سرطان الرئة توفر أكثر من 300 جهاز مقطعية و1200 أشعة سينية

وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تدريب الكوادر الطبية العراقية في مصر

وتطالب نقابة الأطباء بالقبض الفوري على المتهمين وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة بتهمة الشروع في القتل العمد لطبيب أثناء تأدية عمله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعتداء علي طبيب القافلة الطبية العناية المركزة مستشفي قنا العام مستشفي قنا وزارة الصحة نقابة الأطباء نقابة اطباء مصر

مواد متعلقة

الصحة: مبادرة سرطان الرئة توفر أكثر من 300 جهاز مقطعية و1200 أشعة سينية

خالد عبد الغفار: القيادة السياسية في مصر تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها

وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تدريب الكوادر الطبية العراقية في مصر

الصحة: أكثر من 5400 وحدة تقدم خدمات الرعاية الأولية

البنك الدولي: مصر تحقق تقدما في رأس المال البشري بفضل التكامل بين الصحة والتعليم

الصحة: مصر حققت تقدما ملحوظا في تقوية نظم الترصد للأوبئة

الصحة: إطلاق مبادرة «المستشفيات الخضراء» في 5 محافظات

الصحة: برامج تدريبية ومبادرات جديدة لدعم وحدات الحروق وتحسين جودة الرعاية

الأكثر قراءة

منتخب إنجلترا يتقدم على صربيا 0/1 بالشوط الأول في تصفيات مونديال 2026

تصفيات كأس العالم 2026، البرتغال تتأخر أمام أيرلندا بثنائية في الشوط الأول

الكونغو الديمقراطية يفوز على الكاميرون بهدف قاتل ويصعد لنهائي ملحق المونديال

شوط أول سلبي بين فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم

شوط أول سلبي بين الكاميرون والكونغو الديمقراطية في ملحق كأس العالم 2026

منتخب الجزائر يفوز على زيمبابوي 1/3 وديا استعدادا لأمم إفريقيا

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

رعدية وغزيرة، أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا يفوتك، دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من جمادى الأولى

فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس في القرآن الكريم والسنة النبوية

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية