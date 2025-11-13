أول تعليق من الأطباء بعد إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة بقنا

18 حجم الخط

تتابع نقابة أطباء مصر الاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرّض له أحد الأطباء، اليوم الخميس، أثناء مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، إثر إطلاق نار بين عائلتين أثناء وجود القافلة الطبية بالقرية، مما أسفر عن إصابته بطلق ناري اخترق الكتف وأنسجة الرئة، دخل على إثره العناية المركزة بمستشفى قنا العام، في حالة صحية خطيرة.

جريمة شروع في القتل العمد مكتملة الأركان

وتؤكد نقابة الأطباء، على أن هذا الحادث ليس مجرد واقعة عابرة، بل جريمة شروع في القتل العمد مكتملة الأركان، وجب أن يُحاسب مرتكبوها على الفور، فالاعتداء على طبيب أثناء أداء واجبه هو اعتداء سافر لن تقبل النقابة بأي تهوين أو تبرير لمثل هذا الفعل الإجرامي.

وفي هذا السياق، تعرب نقابة أطباء مصر، عن استيائها الشديد من تنظيم قافلة طبية في منطقة معروفة بتكرار النزاعات القبلية دون توفير التأمين الكافي للطواقم الطبية، معتبرة ذلك إهمالا جسيما يستوجب المساءلة، إذ تنص القواعد المنظمة لعمل القوافل الطبية على ضرورة إخطار أربع جهات رسمية مسبقا وهي الإدارة العامة للقوافل بوزارة الصحة عبر القوائم الشهرية، ومديرية الأمن، وأقسام الشرطة المختصة، والحماية المدنية، لضمان سلامة المشاركين.

وأوضحت النقابة أن تكليف الأطباء بالمشاركة في القوافل لا يكون إلا بموجب خط سير رسمي وأمر تكليف معتمد، ولا يجوز بأي حال الاكتفاء بتكليف شفهي أو تليفوني.

ضرورة إصدار تعميم رسمي بعدم خروج أي قوافل طبية مستقبلا

وشددت النقابة على ضرورة إصدار تعميم رسمي بعدم خروج أي قوافل طبية مستقبلا، إلا بعد التأكد من تأمينها بالكامل من قبل الجهات المعنية، حرصا على سلامة الأطباء وسائر المشاركين من صيادلة وأطباء أسنان وتمريض وإداريين.

وتؤكد نقابة أطباء مصر، وهي تتابع باهتمام بالغ الحالة الصحية للطبيب المصاب، أنها تحمّل المسؤولية الكاملة لكل جهة قصّرت في واجبها بتأمين الأطباء أثناء أداء مهامهم، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة لحماية أعضائها وصون سلامتهم في كل موقع عمل، مؤكدة أنها تتابع مع نقابة قنا الفرعية الحالة الصحية الطبيب للاطمئنان عليه، وتتمنى له الشفاء العاجل.

وتطالب نقابة الأطباء بالقبض الفوري على المتهمين وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة بتهمة الشروع في القتل العمد لطبيب أثناء تأدية عمله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.