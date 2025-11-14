الجمعة 14 نوفمبر 2025
أخبار مصر

خالد عبد الغفار يتابع بشكل مباشر الحالة الصحية للطبيب المصاب بطلق ناري طائش

د. خالد عبد الغفار
د. خالد عبد الغفار
يتابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل مباشر  الحالة الصحية للطبيب (أبو الحسن رجب - 38 عامًا)، الذي تعرض للإصابة بطلق ناري طائش، داخل سيارته أثناء عودته من المشاركة في إحدى القوافل الطبية.

تقديم كافة أشكال الدعم الطبي على أعلى مستوى

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، بتقديم كافة أشكال الدعم الطبي على أعلى مستوى، مع التأكيد على نقله إلى معهد ناصر، للتأهيل فور استقرار حالته.

وتشير آخر المستجدات، إلى أنه قد تم نزع أنبوب التنفس بنجاح، وأصبحت حالة المريض مستقرة حيويًا، ويتنفس بشكل طبيعي، ويجرى المتابعة الدقيقة تحت إشراف فريق طبي متكامل من أخصائيي الجراحة والعناية المركزة.

خالد عبد الغفار: وزارة الصحة لديها خرائط دقيقة للتحديات الصحية

الصحة: مبادرة سرطان الرئة توفر أكثر من 300 جهاز مقطعية و1200 أشعة سينية

‎تؤكد وزارة الصحة والسكان، تقديم كل الدعم اللازم للطبيب تقديرًا لجهوده وتضحيته في خدمة المواطنين، وتواصل متابعة حالته حتى اكتمال شفائه.

