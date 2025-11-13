وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تدريب الكوادر الطبية العراقية في مصر

18 حجم الخط

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لقاءً مع الدكتور صالح مهدي الحسناوي، وزير الصحة بجمهورية العراق، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، المنعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص» خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

أكد الوزيران عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص القيادة السياسية على تطوير التعاون الصحي لخدمة الشعبين وتعزيز الأمن الصحي الإقليمي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء ركز على تدريب الكوادر الطبية العراقية في مصر، خاصة في مكافحة العدوى، الجراحات الدقيقة، الرعاية المركزة، والطوارئ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في الصناعات الدوائية عبر تبادل الخبرات الرقابية والفنية، تسهيل تسجيل المستحضرات المصرية في العراق، والاستفادة من التجربة المصرية في التصنيع الدوائي، مع نقل الخبرات في تطوير البنية التحتية الصحية وإنشاء المستشفيات.

كما تناول اللقاء التعاون في الطب الوقائي ومكافحة الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد الفيروسي، الحمى النزفية، والأمراض التنفسية، إلى جانب التحول الرقمي الصحي عبر نظم المعلومات، السجلات الإلكترونية، والتطبيب عن بعد.

إيفاد متدربين عراقيين إلى مصر

واستعرض الجانبان آخر تطورات التعاون القائم، بما في ذلك إيفاد متدربين عراقيين إلى مصر، استمرار مذكرة التفاهم الموقعة عام 2020 في التدريب والزمالة والتنظيم الدوائي، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة بالتنسيق مع الملحقية الصحية العراقية بالقاهرة، مع متابعة توصيات اللجنة العليا المصرية-العراقية في التدريب، صحة الأسرة، التأهيل، والترصد الوبائي.

أشاد وزير الصحة العراقي بالكفاءة المصرية في تنفيذ المشروعات الصحية داخل العراق، والثقة الكبيرة في الدواء المصري، معربًا عن تطلعه لتوسيع الشراكة لتشمل الصحة النفسية والبحث العلمي.

