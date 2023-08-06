الأحد 06 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل شوربة السي فود، أوفر وأحلى من الجاهزة

شوربة السي فود، فيتو
شوربة السي فود، فيتو

طريقة عمل شوربة السي فود، شوربة السي فود من الأطباق المميزة التى لها مذاق لا يقاوم ولها عشاق كثيرون وعادة تقدم بجانب المأكولات البحرية.

وطريقة عمل شوربة السي فود، سهلة وبسيطة وتحضيرها فى المنزل أوفر من شرائها جاهزة، حيث تباع بمبالغ خيالية، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل شوربة السي فود.

مكونات عمل شوربة السي فود:-

كيس سي فود مجمد ويباع بالسوبر ماركت.

بصلة مفرومة

ملعقة ثوم مفروم

زبد

ملعقتان كسبرة خضراء

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ملح

فلفل اسود

بهارات سمك

2 ملعقة دقيق

كوب كريمة طهى

ليتر ونصف ماء

طريقة عمل شوربة السي فود:-

  • نشوح الثوم والبصل فى الزبد جيدا حتى يتغير لونهما.
  • ثم نضيف السي فود المجمد وهو عالطهى مباشرة فلا يحتاج غسيل، ويمكن نقعه فى القليل من بناء والملح والليمون لمدة ربع ساعة ثم غسله بالماء الجارى، للتخلص من اى رائحة به.
  • ثم نصفي السي فود جيدا ونضيفه إلى الثوم والبصل على النار ونقلب جيدا حتى يتغير لون الأسماك بها.
  • ثم نضيف التوابل المذكورة وملعقة الدقيق والكسبرة ونقلب جيدا.
  • ثم نضيف الماء ونقلب ونترك المكونات تغلى على النار الهادئة.
طريقة عمل شوربة السي فود، فيتو 
  • ثم نقلب أثناء الغليان حتى لا تتكتل اى من المكونات.
  • وعقب الغليان لمدة 3 دقائق د، نضيف كريمة الطهى.
  • ونقلب مرة أخيرة، ثم نرفعها من على النار، ونصبها فى اطباق التقديم.
  • وتقدم بعدها مباشرة وهى ساخنة مع عصير الليمون حسب الرغبة، بجانب السمك المشوي والأرز الصيادية.

طريقة أخرى اعمل شوربة السي فود 

وشوربة السي فود لها مذاق غنى ويمكن بدلا من شرائها مجمدة، شراء كل نوع سمك إلى حدا، حيث نقوم بشراء ربع كيلو من كل من الجمبرى وأصابع الكابوريا والسمك الفيلية ذات نوع جيد والمحار، ثم نغسل الجمبرى جيدا ومنظف كيس الرمل الموجود به وكذلك المحار والكابوريا والسمك الفيلية ثم ننقعهم معا فى الماء والليمون والملح والخل، ثم نغسلهم بالماء الجارى.

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بعدها نتبلهم بالثوم المفروم والملح والفلفل الاسود وعصير الليمون، ونتركها فى التتبيلة لمدة نصف ساعة، ثم تستخدمهم بعد ذلك فى وصفة شوربة السي فود بنفس الخطوات التى ذكرناها بالاعلى، حيث يكون لهم مذاق مميز ولا يقاوم.

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طريقة عمل شوربة السي فود بمكونات بسيطة وأوفر وأحلى من الجاهزة

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