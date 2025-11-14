الجمعة 14 نوفمبر 2025
رياضة

كأس العالم للناشئين، موعد مباراة مصر وسويسرا في دور ال32 والقناة الناقلة

منتخب مصر للناشئين،
منتخب مصر للناشئين، فيتو
كأس العالم للناشئين، يلتقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الجمعة، نظيره السويسري في دور الـ32 بمونديال الناشئين، المقام حاليا في قطر وتختتم فعالياته يوم 27 نوفمبر الجاري. 

وأسفرت المواجهات التي أعلنتها اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين عن وقوع منتخب مصر ثالث المجموعة الخامسة في مواجهة منتخب سويسرا أول المجموعة السادسة في الجولة الإفتتاحية بالأدوار الإقصائية.

منتخب سويسرا للناشئين، فيتو
منتخب سويسرا للناشئين، فيتو

موعد مباراة مصر وسويسرا والقناة الناقلة

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين الثالثة عصر اليوم الجمعة، موعدا لإقامة مباراة مصر وسويسرا، وتنقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة. 

وتحددت المنتخبات المتنافسة في دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، والمقامة حاليا في قطر وجاءت على النحو التالي:

مواجهات دور الـ 32 من كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين ضد المكسيك

البرتغال ضد  بلجيكا

مصر ضد  سويسرا

أيرلندا ضد  كندا

المغرب ضد  الولايات المتحدة

زامبيا ر مالي

البرازيل ضد  باراجواي

فرنسا ضد  كولومبيا

تونس ضد  النمسا

إنجلترا ضد  كوريا الجنوبية

فنزويلا ضد  كوريا الشمالية

اليابان ضد  جنوب أفريقيا

إيطاليا ضد  التشيك

كرواتيا ضد  أوزبكستان

السنغال ضد  أوغندا

ألمانيا ضد بوركينا فاسو

 

