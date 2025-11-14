أوقاف شمال سيناء تعقد 213 مجلس فقه حول الأقليات غير المسلمة

18 حجم الخط

​عقدت مديرية أوقاف شمال سيناء (213) مجلس فقه بعنوان "فقه الأقليات غير المسلمة في المجتمعات الإسلامية"، بالمساجد الكبرى، بجميع مراكز محافظة شمال سيناء، حيث تم تناول القضايا المتعلقة بالتعايش والمواطنة وحقوق غير المسلمين، بما يعكس سماحة الإسلام ويؤكد على أسس الدولة الوطنية الحديثة.

مبادرة صحح مفاهيمك

​عُقدت المجالس في سياق تنفيذ محاور الخطة الدعوية لوزارة الأوقاف، تحت رعاية من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف مباشر من الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

​

​هدفت المجالس إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها: ​مواجهة التطرف الفكرى، والأفكار المتشددة، مواجهة تراجع القيم والأخلاق الذي يمثله التطرف اللاديني، استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني وسطي معتدل.

​صناعة الحضارة، العمل على أن تُسهم المساجد في تنمية الوعي لدى الشباب وكافة شرائح المجتمع بأهمية ​تعظيم قدر العلم والاكتشاف والاختراع والإبداع، ​غرس الشغف بالعلم والمعرفة كركيزة أساسية لصناعة الحضارة.

​وأكد الشيخ محمود مرزوق، مدير المديرية أنّ هذا النشاط الدعوى المكثف لأوقاف شمال سيناء يأتى تأكيدًا على الدور المحوري للمساجد كمنارات لنشر الوعي الصحيح والفكر المستنير الذي يدعم قيم المواطنة والتعايش السلمي والتقدم الحضاري.

