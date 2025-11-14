الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أوقاف شمال سيناء تعقد 213 مجلس فقه حول الأقليات غير المسلمة

اوقاف شمال سيناء
اوقاف شمال سيناء
18 حجم الخط

​عقدت مديرية أوقاف شمال سيناء (213) مجلس فقه بعنوان "فقه الأقليات غير المسلمة في المجتمعات الإسلامية"، بالمساجد الكبرى، بجميع مراكز محافظة شمال سيناء، حيث تم تناول القضايا المتعلقة بالتعايش والمواطنة وحقوق غير المسلمين، بما يعكس سماحة الإسلام ويؤكد على أسس الدولة الوطنية الحديثة.

 مبادرة صحح مفاهيمك

 

​عُقدت المجالس في سياق تنفيذ محاور الخطة الدعوية لوزارة الأوقاف، تحت رعاية من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف مباشر من الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

​هدفت المجالس إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها: ​مواجهة التطرف الفكرى، والأفكار المتشددة، مواجهة تراجع القيم والأخلاق الذي يمثله التطرف اللاديني، استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني وسطي معتدل.
​صناعة الحضارة، العمل على أن تُسهم المساجد في تنمية الوعي لدى الشباب وكافة شرائح المجتمع بأهمية ​تعظيم قدر العلم والاكتشاف والاختراع والإبداع، ​غرس الشغف بالعلم والمعرفة كركيزة أساسية لصناعة الحضارة.

المشاط: تنفيذ 18 تجمع تنموي متكامل لخدمة أهالينا في سيناء وتعظيم ثرواتها

التخطيط: 3.6 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية جنوب سيناء بخطة 2025/ 2026

​وأكد الشيخ محمود مرزوق، مدير المديرية أنّ هذا النشاط الدعوى المكثف لأوقاف شمال سيناء يأتى تأكيدًا على الدور المحوري للمساجد كمنارات لنشر الوعي الصحيح والفكر المستنير الذي يدعم قيم المواطنة والتعايش السلمي والتقدم الحضاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أوقاف شمال سيناء جنوب سيناء سيناء محافظة شمال سيناء مديرية اوقاف شمال سيناء

الأكثر قراءة

رسالة ووصية محمد صبري الأخيرة لجماهير الزمالك قبل مصرعه في حادث أليم

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

بيان رقم 3، الأرصاد تعلن تحركا للسحب الرعدية بقوة على هذه المحافظات وموعد وصولها القاهرة

الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

أخبار مصر: مصرع محمد صبري لاعب الزمالك، تحذير من أمطار وسيول بالمحافظات، تحرك أمني بعد فيديو إطلاق نار في انتخابات النواب

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الفراولة وارتفاع 4 أصناف منها الجوافة واليوسفي

رحيل مدفعجي الزمالك، كل ما تريد معرفته عن محمد صبري بعد مصرعه في حادث مروع

الفرق بين ترطيب البشرة وتغذيتها ومتى تحتاجين إلى كل واحد منهما

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية