الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السيطرة على حريق سيارة ملاكي في العبور

حريق في سيارة، فيتو
حريق في سيارة، فيتو
18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في سيارة ملاكي بمدينة العبور، دون وقوع أي خسائر بشرية.

 

txt

تحليل 35.8 ألف عينة مياه بمحطات الفيوم لضمان جودة الإنتاج

txt

نقابة المحامين تدعو الجمعية العمومية لمناقشة تعديل المعاشات واعتماد الميزانيات

تلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغًا باندلاع الحريق، فتم الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل.

وتبين من الفحص أن الحريق اندلع بالجزء الأمامي من السيارة نتيجة ماس كهربائي، دون امتداده لباقي الأجزاء أو وقوع إصابات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقليوبية قوات الحماية المدنية مدير الحماية المدنية قوات الحماية المدنية بالقليوبية

مواد متعلقة

تحليل 35.8 ألف عينة مياه بمحطات الفيوم لضمان جودة الإنتاج

نقابة المحامين تدعو الجمعية العمومية لمناقشة تعديل المعاشات واعتماد الميزانيات

حسن الخطيب: نسعى لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الرعاية الصحية

رئيس جامعة القاهرة لـ"فيتو": لا مساس بمجانية التعليم.. ونعتزم إنشاء 3 أفرع دولية بالسعودية والإمارات وقطر.. "عبد الصادق": نسعى لإقامة جامعة خاصة على أرض 6 أكتوبر.. ولدينا 33 ألف طالب وافد

الأكثر قراءة

انسحاب مرشح بالبحيرة من جولة الإعادة بانتخابات النواب

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

منتخب أفريقي يحقق رقما نادرا في مونديال الناشئين

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

انتشال جثة شاب من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

الناس بتتجوز ليه يا فنان؟ رد غير متوقع من حسين فهمي

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: 3 شروط يجب توافرها في الزي الشرعي للفتاة (فيديو)

هل يجوز قصر صلاة الفجر مع الظهر أثناء السفر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

محمد سيد طنطاوي يوضح رحمة الله على عباده في فرض كفارة اليمين

المزيد
الجريدة الرسمية