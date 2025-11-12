السيطرة على حريق سيارة ملاكي في العبور

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في سيارة ملاكي بمدينة العبور، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغًا باندلاع الحريق، فتم الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل.

وتبين من الفحص أن الحريق اندلع بالجزء الأمامي من السيارة نتيجة ماس كهربائي، دون امتداده لباقي الأجزاء أو وقوع إصابات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

