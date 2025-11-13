الخميس 13 نوفمبر 2025
السيطرة على حريق بمخازن المساعدات الإغاثية للهلال الأحمر في العريش

تمكنت قوات الحماية المدنية بشمال سيناء من السيطرة على حريق اندلع، اليوم الخميس، في مخازن المساعدات الإغاثية التابعة للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق في أحد المخازن المخصصة لتخزين المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المخازن المجاورة.

وأوضح مصدر مسئول أن الحريق تسبب في تلفيات ببعض العبوات والمواد الإغاثية، فيما تجرى حاليًا أعمال المعاينة من قبل الجهات المختصة لتحديد أسباب اندلاعه، وتشير التقديرات الأولية إلى حدوث ماس كهربائي.

وأكدت مصادر بشمال سيناء أن الحادث لم يؤثر على سير العمل، أو عمليات تجهيز وإرسال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تتواصل بشكل منتظم بالتنسيق مع الجهات المعنية

