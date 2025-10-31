نائبة وزيرة التضامن تشهد احتفالية توزيع جوائز مسابقة "إنجاز العرب" للشباب رواد الأعمال

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية توزيع جوائز مسابقة "إنجاز العرب" للشباب رواد الأعمال في دورتها التاسعة عشر، والتي نظمتها مؤسسة إنجاز مصر تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ممثلًا عن رئيس الوزراء، وعاكف العقرباوي الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز العرب، ودينا المفتي رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز مصر، إلى جانب شباب المتسابقين وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والداعمة للشباب ورواد الأعمال من مختلف الدول العربية.

وتعد مسابقة “إنجاز العرب” منصة إقليمية رائدة لرواد الأعمال الشباب في المنطقة، واحتفالية سنوية لتكريم ابتكارات الطلاب من مختلف أنحاء العالم العربي في مجالات تخطيط الأعمال، وأبحاث السوق، والتسويق والمبيعات، والثقافة المالية.

شارك في النسخة الحالية 24 فريقًا من 12 دولة عربية، مثلوا طلاب المدارس الثانوية والجامعات، حيث تم الإعلان عن الفرق الفائزة في ختام الفعاليات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مؤسسة “إنجاز العرب” لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب العربي، وتزويدهم بالمهارات والمعارف التي تمكّنهم من إطلاق مشاريعهم الابتكارية والمستدامة، بما يسهم في دعم الاقتصاد العربي وخلق جيل جديد من القادة ورواد الأعمال.

وشهدت الاحتفالية تكريم وزارة التضامن الاجتماعي بدرع تقديري من مؤسسة إنجاز العرب، حيث تسلمت المهندسة مرجريت صاروفيم الدرع خلال الاحتفالية التى نظمت تحت مظلة المكتب الإقليمى لإنجاز العرب واستضافتها مصر فى دورتها الحالية.

