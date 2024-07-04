11 شهادة من بنك مصر يمكن استردادها عبر الإنترنت البنكي

كشف بنك مصر عن عدد من الشهادات التي يمكن استردادها من خلال خدمات الإنترنت والموبايل البنكي للعملاء.

شهادات بنك مصر

وقال بنك مصر: إنه يمكن للعملاء استرداد الشهادات من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي، وذلك للشهادات التالية (شهادة القمة 630/ 631 / 632 / 634 / 641 / 642/ 643 – شهادة الثلاثية ذات العائد الربع السنوي المتغير - الشهادة المتغيرة ذات العائد الشهري - الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري والسنوي - شهادة الادخار السباعية ذات العائد الشهري).

أما باقي الشهادات فيتم الاسترداد من خلال الفرع فقط وعمل شهادة ابن مصر بشكل طبيعي.

بنك مصر

وفي سياق آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول آلية التعامل مع البطاقة حال تعرضها للسحب في ماكينات الصراف الآلي.

وأكد مسئولو بنك مصر أنه في حالة أن البطاقة والماكينة تابعة لبنك مصر يمكن للعملاء الاتصال بالرقم 19888 من داخل مصر او 19888 (202+) من خارج مصر على مدار 24 ساعة أو من خلال البريد الإلكترونيbm19888@banquemisr.com لمعرفة سبب سحب البطاقة وكيفية استردادها، أما إذا كانت البطاقة بنك مصر والماكينة بنك آخر يمكن إصدار بدل فاقد للبطاقة من الفرع المصدر.



وفى حالة كانت البطاقة بنك آخر وماكينة الصراف الآلي بنك مصر يمكن للعملاء التوجه للبنك المصدر للبطاقة والمتابعة معه.