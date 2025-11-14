الأولى مع البرتغال، كم بطاقة حمراء تلقاها كريستيانو رونالدو طوال مسيرته؟

18 حجم الخط

شهدت مباراة أيرلندا ضد البرتغال، التي أقيمت مساء الخميس ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حدثًا نادرًا في مسيرة كريستيانو رونالدو.

وبدأ قائد المنتخب البرتغالي بدأ المباراة في التشكيلة الأساسية، لكنه فشل في مساعدة فريقه بأي هدف، ليتأخر في الشوط الأول بهدفين دون رد.

طرد رونالدو أمام أيرلندا

وفي الدقيقة 59، قام رونالدو بتوجيه ضربة بالمرفق لظهر المدافع الأيرلندي دارا أوشي، بدون كرة، ليسقط الأخير أرضًا ويحتسب الحكم ركلة حرة، مع منح "الدون" بطاقة صفراء.



لكن الحكم تلقى إشارة من حكم الفيديو المساعد، بوجود احتمالية لتغيير القرار وطرد اللاعب مباشرة، وهو ما دفع الحكم لمراجعة اللقطة بنفسه.

وبالفعل، عاد الحكم إلى الملعب مجددا، ليلغي البطاقة الصفراء، ويشهر بطاقة حمراء في وجه صاحب الـ40 عامًا، ليترك فريقه خلفه منقوصًا من لاعب، وقتما كان متأخرًا (0-2).

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى تعرض رونالدو للطرد الأول في مسيرته الدولية مع البرتغال، وذلك في ظهوره رقم 226 على مع منتخب بلاده.

وعلى مدار 225 مباراة دولية تلقى النجم البرتغالي 32 بطاقة صفراء فقط كما أن رونالدو قبل مواجهة أيرلندا، لم يتعرض لأي بطاقة حمراء طوال مسيرته مع المنتخب، وهو أمر نادر بالنسبة للاعب يتواجد بشكل دائم في المناطق الحساسة من الملعب، ويتعرض للرقابة اللصيقة والاستفزازات المتكررة.

وتنوعت البطاقات الصفراء التي حصل عليها رونالدو عبر البطولات، سواء في تصفيات كأس العالم أو تصفيات اليورو أو نهائيات البطولات الكبرى مثل كأس أوروبا ودوري الأمم الأوروبية.

كريستيانو رونالدو خلال مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال، وبتعرضه لطرد واحد فقط على مدار من 226 مباراة، فإن سجله مع الأندية يبدو مختلفًا نسبيًا من حيث عدد البطاقات الحمراء.

فقد حصل الهداف التاريخي لكرة القدم على 12 بطاقة حمراء خلال مسيرة امتدت لأكثر من 1000 مباراة مع أندية سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر، وهو رقم قد يبدو كبيرًا مقارنة برصيده الدولي.

وتعرض كريستيانو رونالدو إلى الطرد 13 مرة في مسيرته، بواقع 12 مرة (4 مع مانشستر يونايتد، 6 مع ريال مدريد، 1 مع يوفنتوس، 1 مع النصر)، ومرة مع منتخب البرتغال.

تاريخ طرد رونالدو مع الأندية

1- موسم 2003-04.. طرد رونالدو نتيجة بطاقتين صفراويتين (مباراة يونايتد وأستون فيلا بالجولة الـ38 للدوري الإنجليزي).

2- موسم 2005-06.. طرد مباشرة لأول مرة في مباراة مانشستر يونايتد وسيتي بالجولة 22 للدوري الإنجليزي.

3- موسم 2007-08.. طرد مباشرة في مباراة مانشستر يونايتد وبورتسموث بالجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

4- موسم 2008-09.. طرد نتيجة بطاقتين صفراويتين مرة واحدة في مباراة مانشستر سيتي بالجولة الـ15 للدوري الإنجليزي.

5- موسم 2009-2010.. تلقى بطاقتين بعد إنذارين في مباراة ريال مدريد ضد ألميريا.

6- موسم 2009-2010.. طُرد مجددًا في مباراة ريال مدريد أمام ملقة عام 2010 بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي النادي الإسباني.

7- موسم 2012-13.. تلقى بطاقة حمراء مباشرة في نهائي كأس الملك الإسباني ضد أتلتيكو مدريد.

8- موسم 2013-14 تلقى بطاقة حمراء مباشرة أمام أتلتيك بيلباو.

9- موسم 2014-15.. تلقى بطاقة حمراء مباشرة في مباراة ريال مدريد أمام قرطبة.

10- موسم 2017-18.. تلقى بطاقة حمراء واحدة نتيجة بطاقتين صفراويتين في كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة.

11- موسم 2018-19.. تلقى بطاقة حمراء مباشرة مع يوفنتوس ضد فالنسيا في دوري الأبطال.

12- موسم 2023-24.. تلقى بطاقة حمراء مباشرة في كأس السوبر السعودي 2024 بعد الاعتداء على علي البليهي مدافع الهلال.

