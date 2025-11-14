الجمعة 14 نوفمبر 2025
هشام حنفي: ناصر ماهر كان يستحق الانضمام للمنتخب

أعرب هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، عن سعادته بعودته إلى بيته القديم نادي الأهلي، متمنيًا أن يكون على قدر المسؤولية الملقاة عليه.

وأكد حنفي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن هدفه الرئيسي هو قيادة فريق دلفي للصعود إلى دوري المحترفين، بالإضافة إلى تقديم مواهب مميزة للفريق الأول للنادي الأهلي.

وعن مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، أعرب حنفي عن إعجابه بفلسفة المدير الفني توروب في إدارة اللقاء، مشيدًا بتطور أداء الأهلي تحت قيادته، حيث يرى أن التتويج ببطولة السوبر يعد بداية قوية لانطلاقة الفريق مع المدرب الدنماركي.

وأضاف: "عودة اللاعب إمام عاشور ستساهم في تحسين أداء الفريق للأفضل، مشيرًا إلى أن محمد الشناوي هو الحارس الأول عند حسام حسن يليه أحمد الشناوي".

كما توقع أن يلعب محمد حمدي في منتخب مصر على حساب أحمد فتوح، وأن ناصر ماهر كان يستحق الانضمام إلى المنتخب على حساب محمود صابر، معتبرًا أن حمزة عبد الكريم من المهاجمين المميزين وذوي المهارات العالية.

هشام حنفي ناصر ماهر الأهلي دلفى دوري المحترفين حسام حسن

