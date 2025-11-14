هشام حنفي: ناصر ماهر كان يستحق الانضمام للمنتخب

18 حجم الخط

أعرب هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، عن سعادته بعودته إلى بيته القديم نادي الأهلي، متمنيًا أن يكون على قدر المسؤولية الملقاة عليه.

وأكد حنفي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن هدفه الرئيسي هو قيادة فريق دلفي للصعود إلى دوري المحترفين، بالإضافة إلى تقديم مواهب مميزة للفريق الأول للنادي الأهلي.

وعن مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، أعرب حنفي عن إعجابه بفلسفة المدير الفني توروب في إدارة اللقاء، مشيدًا بتطور أداء الأهلي تحت قيادته، حيث يرى أن التتويج ببطولة السوبر يعد بداية قوية لانطلاقة الفريق مع المدرب الدنماركي.

وأضاف: "عودة اللاعب إمام عاشور ستساهم في تحسين أداء الفريق للأفضل، مشيرًا إلى أن محمد الشناوي هو الحارس الأول عند حسام حسن يليه أحمد الشناوي".

كما توقع أن يلعب محمد حمدي في منتخب مصر على حساب أحمد فتوح، وأن ناصر ماهر كان يستحق الانضمام إلى المنتخب على حساب محمود صابر، معتبرًا أن حمزة عبد الكريم من المهاجمين المميزين وذوي المهارات العالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.