هشام حنفي: الخطيب غاضب من أداء الأهلي أمام مودرن

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن أداء الفريق أمام مودرن في المباراة الماضية وتوقعاته لمواجهة فاركو القادمة في الدوري المصري.

وقال هشام حنفي عبر برنامج ستاد المحور: "ريبييرو مدرب ذكي وجعل كل اللاعبين يريدون المشاركة في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي، لكن لا بد من احتواء البدلاء وتحديدًا محمد الشناوي لأنه غضب بشكل كبير بعد جلوسه على مقاعد البدلاء".

وأضاف:" أنصح ريبييرو بتغيير طريقة لعبه لـ 4-4-2 وستساعده على صناعة فرصة أكبر وأخطر، ولديَّ معلومة أن محمود الخطيب غاضب جدًّا من أداء الفريق في المباراة الماضية".

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي افتقد خدمات علي معلول، واللاعب كان مفتاح لعب رهيب في صفوف الفريق خلال السنوات الماضية".

