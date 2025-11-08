أحمد عبدالرؤوف: ناصر ماهر يقدم مستوى ثابتا ومحترما يشهد له الجميع

18 حجم الخط

أكد أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس السوبر المصري، أن من حق لاعب الفريق ناصر ماهر أن يشعر بالحزن، بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر.

وقال عبدالرؤوف: “من حق أي لاعب مجتهد يزعل، وناصر تحديدًا من أهم اللاعبين في مصر هذا الموسم، ويقدم مستوى ثابتا ومحترما يشهد له الجميع”.

وأضاف المدير الفني أنه يحترم قرار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، لكنه أكد أن اللاعب قدّم رد فعل محترم ولم يتجاوز، وهو ما يعكس شخصيته الاحترافية.

وأوضح عبدالرؤوف أن تركيز الزمالك الآن منصب بالكامل على مواجهة الأهلي غدًا الأحد على ستاد محمد بن زايد في نهائي السوبر، مشيرًا إلى أن الفريق في حالة تركيز عالية، وأن الروح داخل المعسكر إيجابية للغاية قبل المباراة المرتقبة.

