رفض وقبول وحبس، دعاوى نفقة تطارد المشاهير بمحاكم الأسرة

شهدت أروقة محاكم الأسرة، مؤخرًا عددًا كبيرًا من قضايا المشاهير، التي لم تنته عند الخلع أو الطلاق بل ما زالت تطاردهم في المحاكم بدعاوى النفقة وتسببت في صدور أحكام ضد بعضهم.

وخلال السطور التالية نستعرض بعض القضايا التي أجبرت مشاهير للوقوف أمام محكمة الأسرة.

الفنان أحمد عز

وآخر هذه القضايا قضية نفقة الفنان أحمد عز، حيث قضت محكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أمس بقبول استئناف الفنان أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر، والذي كان يقضي بإلزامه بدفع 80 ألف جنيه نفقة شهرية لتوأم الفنانة زينة.

وقررت تخفيض قيمة النفقة المستأنف عليها إلى 60 ألف جنيه شهريًا.



الإعلامي توفيق عكاشة

رفضت محكمة أسرة مدينة نصر دعوى الإعلامي توفيق عكاشة بتخفيض النفقة المقضي بها لصالح نجله، وذلك بعد أن قدمت طليقته للمحكمة ما يفيد ثراءه وامتلاكه مزرعة خيول عربية، واسترداده قرية الإعلاميين أمام مدينة مبارك التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، مما يؤكد يساره وقدرته المالية.

وقررت المحكمة في الوقت نفسه بحبس عكاشة لمدة شهر، لامتناعه عن سداد مبلغ 225 ألف جنيه من متجمد نفقة طفله، في الدعوى رقم 2687 لسنة 2025 أسرة مدينة نصر، المقامة من طليقته رضا الكرداوى، والتي طالبت فيها بإلزامه بسداد المبلغ المستحق.



إبراهيم سعيد

قررت محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة تأجيل نظر دعوى نفقة مصاريف الدراسة لبنات اللاعب السابق إبراهيم سعيد لجلسة 17 ديسمبر للحكم.



كما قررت محكمة أسرة النزهة، تأجيل دعوى متجمد النفقة، ضد لاعب النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، في الدعوى المقامة ضده من بناته، لعدم التزامه بدفع النفقة الشهرية المستحقة لهن والبالغ متجمدها إجمالي 150 ألف جنيه، لجلسة 29 نوفمبر الجاري.



