إعلام إسرائيلي: إزالة منظومة الدفاع الجوي من حدود غزة

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال أزال منظومة الدفاع الجوي من على السياج الحدودي لقطاع غزة.

جيش الاحتلال أزال منظومة الدفاع الجوي من على السياج الحدودي لقطاع غزة

ومن جهتها، قالت القناة 24 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال قرر تجميد عمل ما تبقى من منظومات الرصد وإطلاق النار عن بعد المنتشرة على الحدود مع غزة بعد فشلها في 7 أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، دوي صافرات الإنذار في سديروت ومفلاسيم بغلاف غزة.

في غضون ذلك، قالت الحكومة الفلسطينية، أمس الأربعاء، إن الكهرباء المتاحة في قطاع غزة لا تتجاوز 5% من حجم الطلب.

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 69,185 شهيدا 170,698 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

بدورها، قالت منظمة “أطباء بلا حدود”: إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال مروعة بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استمرار سقوط ضحايا يوميًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا قرب "الخط الأصفر"، وسط قيود مشددة على دخول المساعدات.

وأوضحت منسقة الطوارئ في المنظمة كارولين سيجوين، في بيان الأربعاء، نشرته وسائل إعلام محلية أن الكثير من الفلسطينيين يخاطرون بحياتهم بالعودة لتفقد منازلهم، بينما تقع مستشفيات رئيسية ضمن مناطق يسيطر عليها الجيش، ما يعقّد الوصول إلى الرعاية الطبية.

عرقلة إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية

وأضافت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعرقل إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية، ومستلزمات الإيواء والنظافة، مؤكدة أن المعاناة الحالية "يمكن تجنبها تمامًا".

وأشارت إلى أن آلاف المهجرين يعيشون في خيام تفتقر للماء والكهرباء، وسط تكدّس للنفايات وتفشٍ للأمراض الجلدية والتنفسية والهضمية، مع اقتراب فصل الشتاء.

وطالبت منظمة "أطباء بلا حدود" بالسماح الفوري بزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

