أطباء بلا حدود: الوضع في قطاع غزة مريع رغم وقف إطلاق النار

18 حجم الخط

أعلنت منظة أطباء بلا حدود، اليوم الاربعاء، أن الوضع في قطاع غزة لا يزال مريعا بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار الهش.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين يتعرضون للقتل والإصابة على يد القوات الإسرائيلية كل يوم تقريبا في المناطق القريبة من الخط الأصفر.



كما أن السلطات الإسرائيلية تواصل فرض قيود كبيرة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي وقت سابق أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 282 خرقًا منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد 242 مواطنًا وإصابة 620 آخرين بجراح متفاوتة.

انتهاكات متواصلة للاحتلال رغم الاتفاق

وأوضح البيان أن الخروقات شملت قصفًا جويًا ومدفعيًا واستهداف مناطق سكنية ومرافق خدمية في مختلف محافظات القطاع، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لبنود الاتفاق الذي يفترض أن يضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.