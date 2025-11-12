الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أطباء بلا حدود: الوضع في قطاع غزة مريع رغم وقف إطلاق النار

غزة
غزة
18 حجم الخط

أعلنت منظة  أطباء بلا حدود، اليوم الاربعاء، أن الوضع في قطاع غزة لا يزال مريعا بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار الهش.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين يتعرضون للقتل والإصابة على يد القوات الإسرائيلية كل يوم تقريبا في المناطق القريبة من الخط الأصفر.


كما أن السلطات الإسرائيلية تواصل فرض قيود كبيرة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

 

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي وقت سابق أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 282 خرقًا منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد 242 مواطنًا وإصابة 620 آخرين بجراح متفاوتة.

 

انتهاكات متواصلة للاحتلال رغم الاتفاق

وأوضح البيان أن الخروقات شملت قصفًا جويًا ومدفعيًا واستهداف مناطق سكنية ومرافق خدمية في مختلف محافظات القطاع، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لبنود الاتفاق الذي يفترض أن يضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل اتفاق وقف اطلاق النار السلطات الإسرائيلية المساعدات إلى قطاع غزة المكتب الإعلامي الحكومي في غزة جيش الاحتلال

مواد متعلقة

الصورة قاتمة، وثائق سرية لمسؤولين أمريكيين تكشف عن قرب انهيار اتفاق غزة

حماس: قدمنا رؤية إيجابية بشأن حكم غزة

أبو مازن يشيد باعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية ويثمن جهود وقف حرب غزة

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتهاوى والجوافة تبدأ مرحلة الصعود

دقائق أنقذت السكان من الموت، انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تسجل 7،5 جنيه وارتفاع مفاجئ في الليمون والفلفل

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-11-2025 ببداية التعاملات

الأهالي يستغيثون بالداخلية والنائب العام.. كارثة تهدد سكان قريتين في الدقهلية بالحبس

نزيف الأسفلت.. قصة إسماعيل الليثي وشهداء لقمة العيش

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-11-2025 ببداية التعاملات

أقل من 47.30 جنيها، سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الأربعاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads