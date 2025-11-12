البيت الأبيض: لم نوافق بعد على إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة

18 حجم الخط

أوضح البيت الأبيض موقفه من الأخبار المتداولة حول بحث الجيش الأمريكي إمكانية إنشاء قاعدة مؤقتة قادرة على استيعاب 10 آلاف شخص بالقرب من قطاع غزة، في إطار مساعيه لتشكيل قوة استقرار تضم قوات من دول أخرى لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت: إن الإدارة الأمريكية لم توافق بعد على خطوة إنشاء قاعدة عسكرية مؤقتة قرب غزة، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرج".

وأفادت مصادر، أمس الثلاثاء، بأن البحرية الأمريكية تسعى للحصول على تقدير تكلفة من قبل عدة شركات مؤهلة مسبقًا لإنشاء "قاعدة عمليات عسكرية مؤقتة مكتفية ذاتيًا، قادرة على دعم 10000 فرد وتوفير مساحة مكتبية تبلغ 10000 قدم مربعة لمدة 12 شهرا"، وفقًا لطلب معلومات أرسل في 31 أكتوبر الماضي، إلى المقاولين المؤهلين واطلعت عليه وكالة "بلومبرج".

