الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مكتب نتنياهو يعلن تسلم رفات أسير إسرائيلي في غزة من الصليب الأحمر

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو
18 حجم الخط

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس: إسرائيل تسلمت رفات أسير إسرائيلي في غزة من الصليب الأحمر.

كتائب القسام تستعد لتسليم جثة أسير إسرائيلي

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت في بيان صادر عنها في وقت سابق من اليوم الخميس: إنها ستسلم مع سرايا القدس عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت غزة جثة أسير للاحتلال عثر عليها  جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

 

فصائل المقاومة الفلسطينية سلمت 24 جثمانا لقتلى إسرائيليين في إطار صفقة التبادل

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية، أن فصائل المقاومة الفلسطينية سلمت 24 جثمانا لقتلى إسرائيليين في إطار صفقة التبادل فيما تبقى في قطاع غزة أربعة جثامين تعود لجندي إسرائيلي وعامل تايلندي واثنين آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو إسرائيل غزة الصليب الأحمر كتائب القسام المقاومة الفلسطينية

مواد متعلقة

جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثة أحد الأسرى في غزة

نتنياهو: قد أطلب عفوًا من الرئيس الإسرائيلي لكني لن أعترف بالذنب

سرايا القدس: عثرنا على جثة أسير إسرائيلي جنوب خان يونس

الأكثر قراءة

منتخب الجزائر يفوز على زيمبابوي 1/3 وديا استعدادا لأمم إفريقيا

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

طن الصويا يرتفع 2000 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان (صور)

شاهد، هدف عمرو ناصر في الأهلي المرشح لجائزة بوشكاش 2025

التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا ضد صربيا في تصفيات كأس العالم 2026

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من جمادى الأولى

هل تعليق الصور الفوتوغرافية في البيت جائز؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل العمرة بالتقسيط جائزة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads