مكتب نتنياهو يعلن تسلم رفات أسير إسرائيلي في غزة من الصليب الأحمر

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس: إسرائيل تسلمت رفات أسير إسرائيلي في غزة من الصليب الأحمر.

كتائب القسام تستعد لتسليم جثة أسير إسرائيلي

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت في بيان صادر عنها في وقت سابق من اليوم الخميس: إنها ستسلم مع سرايا القدس عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت غزة جثة أسير للاحتلال عثر عليها جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

فصائل المقاومة الفلسطينية سلمت 24 جثمانا لقتلى إسرائيليين في إطار صفقة التبادل

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية، أن فصائل المقاومة الفلسطينية سلمت 24 جثمانا لقتلى إسرائيليين في إطار صفقة التبادل فيما تبقى في قطاع غزة أربعة جثامين تعود لجندي إسرائيلي وعامل تايلندي واثنين آخرين.

