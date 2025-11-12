الأربعاء 12 نوفمبر 2025
صحة غزة: 69,185 شهيدا 170,698 مصابا حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر 2023

غزة
غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء،ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 69,185 شهيدا 170,698 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي السياق ذاته قالت منظمة “أطباء بلا حدود”: إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال مروعة بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استمرار سقوط ضحايا يوميًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا قرب "الخط الأصفر"، وسط قيود مشددة على دخول المساعدات.

الوصول إلى الرعاية الطبية

وأوضحت منسقة الطوارئ في المنظمة كارولين سيجوين، في بيان اليوم الأربعاء، نشرته وسائل إعلام محلية أن الكثير من الفلسطينيين يخاطرون بحياتهم بالعودة لتفقد منازلهم، بينما تقع مستشفيات رئيسية ضمن مناطق يسيطر عليها الجيش، ما يعقّد الوصول إلى الرعاية الطبية.

عرقلة إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية

وأضافت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعرقل إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية، ومستلزمات الإيواء والنظافة، مؤكدة أن المعاناة الحالية "يمكن تجنبها تمامًا".

أطباء بلا حدود

وأشارت إلى أن آلاف المهجرين يعيشون في خيام تفتقر للماء والكهرباء، وسط تكدّس للنفايات وتفشٍ للأمراض الجلدية والتنفسية والهضمية، مع اقتراب فصل الشتاء.

وطالبت منظمة "أطباء بلا حدود" بالسماح الفوري بزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

