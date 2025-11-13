رعدية وغزيرة، أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة

18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع وجود فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على مناطق من (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية- دمياط - بورسعيد- شمال سيناء).

ويكون فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من ( مطروح- العلمين - المنوفية - الشرقية الإسماعيلية-السويس).

ويكون هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من (القاهرة الكبرى - شمال الصعيد - خليج السويس - وسط وجنوب سيناء) وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين.

حالة الطقس فى القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الجمعة، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى اخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22:23

درجة الحرارة الصغرى: 17:18



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22:23

درجة الحرارة الصغرى: 16:17



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16:17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26:27

درجة الحرارة الصغرى: 20:19



