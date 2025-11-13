الخميس 13 نوفمبر 2025
الأرصاد تحذر: تدفق للسحب الرعدية الممطرة على 4 مدن

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تدفق السحب الرعدية الممطرة على (مطروح  -الضبعة -سيدى عبد الرحمن -العلمين ).

 

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

حالة الطقس غدا، أمطار وشبورة كثيفة على هذه الطرق

ومن المتوقع أن تتقدم إلى الإسكندرية مع تقدم الوقت، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا وقد تكون مصحوبة بتساقط لحبات البرد.

ويجب الحذر من ضربات البرق والرعد والرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية.

وتكون ذروة الحالة الجوية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى خلال ساعات الليل حتى غدًا الجمعة وتقل حدتها على المناطق الداخلية.

 

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس فى القاهرة

 ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى  السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة  على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  22:23

درجة الحرارة الصغرى: 17:18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22:23

درجة الحرارة الصغرى: 16:17


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16:17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26:27

درجة الحرارة الصغرى: 20:19.

