الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس غدا، أمطار وشبورة كثيفة على هذه الطرق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
18 حجم الخط

حالة الطقس غدا، حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال الصعيد، وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، تبدأ فى الرابعة فجرا وتنتهي التاسعة صباحا.

حالة الطقس الأربعاء، تحذير من الشبورة المائية الكثيفة على هذه الطرق

أمطار رعدية وحبات برد ورياح مثيرة للأتربة، حالة من عدم الاستقرار بـ طقس الغد


 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الجمعة، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة  على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  22:23

درجة الحرارة الصغرى: 17:18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22:23

درجة الحرارة الصغرى: 16:17


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16:17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26:27

درجة الحرارة الصغرى: 20:19
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا حالة الطقس غدا الجمعة

مواد متعلقة

الأرصاد: أمطار رعدية متفاوتة الشدة على هذه المناطق

الأقمار الصناعية ترصد تغيرا في الأجواء، سحب منخفضة تتجه نحو القاهرة الكبرى والفيوم

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

البداية مطروح والختام القاهرة، شاهد ماذا رصدت آخر صور الأقمار الصناعية عن السحب الرعدية

منخفض جوي يعصف بالبلاد، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وأتربة تضرب المحافظات، وتحذير من البرق والرعد

رعد وبرق ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الخميس

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان (صور)

اعتماد المخططات التفصيلية لـ100 قرية و14 مدينة بـ9 محافظات

صرخة يزن تكشف جريمة بشعة، نزيف بالمخ وحروق سجائر على جسد طفل بالشرقية

مرتضى منصور: القضاء الإداري ضم دعوى إلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك لدعواي الأصلية

تشكيل منتخب نيجيريا لمباراة الجابون في الملحق المؤهل لمونديال 2026

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان: نشر العلم الصحيح يحمي المجتمع من التضليل والغش الفكري

عبث وقوة بلا تقوى، علي جمعة يحذر: دخلنا في دائرة التشبه بقوم عاد

تفسير رؤية الخروب في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية