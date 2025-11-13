الخميس 13 نوفمبر 2025
أخبار مصر

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

حالة الطقس غدا، تستمر الأجواء الخريفية المطيرة، غدا الجمعة، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد.

حالة الطقس الأربعاء، تحذير من الشبورة المائية الكثيفة على هذه الطرق

الأرصاد: أمطار رعدية متفاوتة الشدة على هذه المناطق

 وقد يصاحب السحب الرعدية بنسبة 30%، سقوط حبات البرد ونشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة  أحيانا وضربات للبرق مع السحب الرعدية وتشكل السيول على سيناء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، وعلى  السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة  على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  اخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  22:23

درجة الحرارة الصغرى: 17:18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22:23

درجة الحرارة الصغرى: 16:17


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16:17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26:27

درجة الحرارة الصغرى: 20:19

