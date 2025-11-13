الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأقمار الصناعية ترصد تغيرا في الأجواء، سحب منخفضة تتجه نحو القاهرة الكبرى والفيوم

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو
18 حجم الخط
ads

الطقس الآن، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى بداية نمو السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب غرب القاهرة الكبرى ومحافظة الفيوم، قد يصاحبها سقوط أمطار ومن المتوقع تقدمها لباقى أنحاء القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

حالة الطقس الأربعاء، تحذير من الشبورة المائية الكثيفة على هذه الطرق

خريفى معتدل مائل للحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

يتزامن مع ذلك استمرار لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وخاصة شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، ومن المتوقع ان تزيد حدة الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 20

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الطقس اليوم الطقس اليوم الخميس الطقس درجات الحرارة المتوقعة اليوم

مواد متعلقة

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

البداية مطروح والختام القاهرة، شاهد ماذا رصدت آخر صور الأقمار الصناعية عن السحب الرعدية

منخفض جوي يعصف بالبلاد، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وأتربة تضرب المحافظات، وتحذير من البرق والرعد

رعد وبرق ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الخميس

استعدوا من الصباح إلى المساء، 8 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم

بداية انقلاب كبير، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس

القاهرة تصل لـ25 مئوية، درجات الحرارة غدا الخميس

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل مهندس الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

جريمة كرموز.. فيتو تطرح الأسئلة المشروعة.. من قتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية؟.. وهل تعرض الضحية لعملية اغتيال؟

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

تشكيل العراق المتوقع ضد الإمارات في ملحق المونديال

خدمات

المزيد

الريال القطري يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تطورات سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

تعرف على سعر الإسترليني أمام الجنيه في 5 بنوك مصرية

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك فرق بين الحرم والمسجد الحرام؟ تعرف على إجابات العلماء

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

الأماكن المباركة في القرآن الكريم والسنة النبوية، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية