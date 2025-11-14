الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

لو تعرضت لحادث بالطريق، خطوات وشروط تقديم بلاغك للنيابة العامة أون لاين

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو
18 حجم الخط

في إطار التقدم التكنولوجي، وأعمال التطوير الجديدة التي تشهدها كافة قطاعات ومؤسسات الدولة، أتاحت النيابة العامة خدمة إلكترونية  تُمكّن المواطنين من تقديم بلاغات تتعلق بالحوادث أو الاعتداءات أو الجرائم المختلفة، من خلال المنصة الرقمية الرسمية «النيابة العامة المصرية» وذلك لتخفيف  الضغط على أقسام الشرطة، خاصة في القضايا التي تتطلب سرعة في الإبلاغ أو حفظ الحقوق القانونية للمجني عليهم.

وتستعرض “فيتو” خلال السطور التالية شروط وخطوات تقديم البلاغات أون لاين للنيابة العامة.

 

شروط تقديم البلاغات للنيابة العامة إلكترونيا 

​ - مكان وزمان المخالفة.
- اسم مقدمها، وهويته، وعنوانه، ورقم هاتفه.
- بيانات الجهة المشتبه بها.
- وصف الفعل المخالف بشكل واضح ومحدد، والأدلة والمعلومات المقدمة مع الشكوى أو البلاغ.
 

خطوات تقديم البلاغ للنيابة العامة أون لاين..

_الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة عبر هذا الرابط.

_ اختيار «خدمات المواطنين» ثم الضغط على «تقديم بلاغ إلكتروني».

_ ملء البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف ومحل الإقامة.

_كتابة تفاصيل الواقعة بدقة مع تحديد نوع الجريمة (اعتداء – سرقة – نصب – حادث طريق – تهديد… إلخ).

_ يمكن إرفاق صور أو مقاطع فيديو تخص الواقعة لدعم البلاغ.

_ بعد الإرسال، يتم استلام رقم متابعة لمراجعة حالة البلاغ إلكترونيًا.

txt

النيابة الإدارية تنشئ إدارة جديدة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر

txt

الجنايات تنظر استئناف المتهمين بقتل ممرض المنيا.. النيابة: الضحية خرج بحثا عن لقمة العيش فعاد أشلاء ممزقة.. وهذه أبرز اعترافات المتهم الرئيسي بالقضية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة النيابة العامة المصرية الجرائم

الأكثر قراءة

بيان رقم 3، الأرصاد تعلن تحركا للسحب الرعدية بقوة على هذه المحافظات وموعد وصولها القاهرة

برد وبرق وسيول ورعد، تحذير شديد من طقس اليوم الجمعة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الفراولة وارتفاع 4 أصناف منها الجوافة واليوسفي

الفرق بين ترطيب البشرة وتغذيتها ومتى تحتاجين إلى كل واحد منهما

هتشاركه في "علي كلاي" وأثارت ضجة مع تامر حسني، من هي يارا السكري بعد أنباء ارتباطها بأحمد العوضي

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الجزائر وديا اليوم بإستاد القاهرة

أول تعليق من عبد الله رشدي على اعتذار ياسمين الخطيب بعد حلقة زوجته المثيرة للجدل

الأهلي يكشف موقفه من أليو ديانج بعد عروض السعودية ويحدد أول مباراة لـ إمام عاشور بعد شفائه

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية