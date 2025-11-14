لو تعرضت لحادث بالطريق، خطوات وشروط تقديم بلاغك للنيابة العامة أون لاين

18 حجم الخط

في إطار التقدم التكنولوجي، وأعمال التطوير الجديدة التي تشهدها كافة قطاعات ومؤسسات الدولة، أتاحت النيابة العامة خدمة إلكترونية تُمكّن المواطنين من تقديم بلاغات تتعلق بالحوادث أو الاعتداءات أو الجرائم المختلفة، من خلال المنصة الرقمية الرسمية «النيابة العامة المصرية» وذلك لتخفيف الضغط على أقسام الشرطة، خاصة في القضايا التي تتطلب سرعة في الإبلاغ أو حفظ الحقوق القانونية للمجني عليهم.

وتستعرض “فيتو” خلال السطور التالية شروط وخطوات تقديم البلاغات أون لاين للنيابة العامة.

شروط تقديم البلاغات للنيابة العامة إلكترونيا

​ - مكان وزمان المخالفة.

- اسم مقدمها، وهويته، وعنوانه، ورقم هاتفه.

- بيانات الجهة المشتبه بها.

- وصف الفعل المخالف بشكل واضح ومحدد، والأدلة والمعلومات المقدمة مع الشكوى أو البلاغ.



خطوات تقديم البلاغ للنيابة العامة أون لاين..

_الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة عبر هذا الرابط.

_ اختيار «خدمات المواطنين» ثم الضغط على «تقديم بلاغ إلكتروني».

_ ملء البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف ومحل الإقامة.

_كتابة تفاصيل الواقعة بدقة مع تحديد نوع الجريمة (اعتداء – سرقة – نصب – حادث طريق – تهديد… إلخ).

_ يمكن إرفاق صور أو مقاطع فيديو تخص الواقعة لدعم البلاغ.

_ بعد الإرسال، يتم استلام رقم متابعة لمراجعة حالة البلاغ إلكترونيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.