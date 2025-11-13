إحالة سائقين لمحكمة الجنح لاتهامهما بالتشاجر وتعطيل الطريق بالقاهرة

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بإحالة سائقين على خلفية اتهامهما بالتشاجر وتعطيل الطريق، لمحكمة الجنح مع سحب التراخيص الخاصة بهما.

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات فيديو مشاجرة بين قائدي سيارتين بسبب خلافات على أولوية المرور بالقاهرة.

قد رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة ملاكي وآخر بالتعدي عليه وإحداث تلفيات بسيارته.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (عامل – قائد سيارة ربع نقل) وطرف ثان: (قائد سيارة) بسبب خلافات بينهما حول أولوية المرور تطورت إلى تشابك بالأيدى دون حدوث ثمة إصابات أو تلفيات بالسيارتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

