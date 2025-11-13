الخميس 13 نوفمبر 2025
حوادث

النائب العام يبحث مع رئيس "اليوروجست" ونائبه ووفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون القضائي الدولي

النائب العام، فيتو
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه،  رئيس وكالة «اليوروجست» ونائبه، ووفدًا من ممثلي الاتحاد الأوروبي، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابة العامة المصرية ووكالة اليوروجست، الهادفة إلى دعم وتعزيز التعاون القضائي الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. 


وقد تناول اللقاء سُبل تطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يُسهم في دعم قدرات النيابة العامة المصرية في مجالات التحقيق والتعاون القضائي، ولا سيما في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية.

وفي صباح اليوم التالي، افتتح النائب العام، برفقة رئيس وكالة اليوروجست ونائبه، أعمال ورشة عمل مشتركة تحت عنوان «سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي»، بحضور ومشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة المصرية وخبراء من وكالة اليوروجست والاتحاد الأوروبي. 


يأتي هذا في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تفعيل شراكاتها الدولية وتبادل الممارسات الفضلى مع نظرائها حول العالم، دعمًا للعدالة الدولية، وترسيخًا لمبادئ سيادة القانون، ومواكبة للتطورات المتسارعة في أنماط الجريمة العابرة للحدود.

النائب العام المستشار محمد شوقي اليوروجست الاتحاد الاوروبي ممثلي الاتحاد الأوروبي النيابة العامة

