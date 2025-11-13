الخميس 13 نوفمبر 2025
رياضة

نيجيريا والجابون يتجهان لشوطين إضافيين في الملحق المؤهل للمونديال

منتخب نيجيريا، فيتو
منتخب نيجيريا، فيتو
18 حجم الخط

انتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخب نيجيريا ضد منتخب الجابون بنتيجة التعادل 1/1، في المباراة المقامة مساء اليوم الخميس، بملعب مولاي الحسن بالرباط في المغرب، ضمن منافسات الملحق الأفريقى فى تصفيات كأس العالم 2026 التى ستقام فى أمريكا وكندا والمكسيك.

وتقدم منتخب نيجيريا عن طريق مهاجمه أكور آدامز في الدقيقة 78، وتعادل ليمينا لمنتخب الجابون في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، يتجه المنتخبان للعب شوطين إضافيين، وفي حالة استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

تشكيل منتخب نيجيريا ضد الجابون

نظام الملحق الأفريقي المؤهل لكأس العالم 2026

يلعب منتخب نيجيريا مع الجابون في السادسة مساء اليوم الخميس، بينما يلعب منتخب الكاميرون مع الكونغو الديمقراطية في التاسعة مساء اليوم أيضا في المغرب، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل.

ويتأهل المنتخب الفائز بالمباراة النهائية إلى الملحق العالمي الذي سينظمه فيفا في مارس المقبل 2026، حيث يحتاج إلى فوز واحد فقط لضمان مكانه في كأس العالم 2026.

