تشكيل منتخب نيجيريا لمباراة الجابون في الملحق المؤهل لمونديال 2026

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا
أعلن إريك شيل مدرب منتخب نيجيريا عن تشكيل النسور الخضر لمواجهة منتخب الجابون، مساء اليوم الخميس، في المغرب، ضمن منافسات الملحق الأفريقى فى تصفيات كأس العالم 2026 التى ستقام فى أمريكا وكندا والمكسيك.

تشكيل منتخب نيجيريا ضد الجابون

نظام الملحق الأفريقي المؤهل لكأس العالم 2026

يلعب منتخب نيجيريا مع الجابون في السادسة مساء اليوم الخميس، بينما يلعب منتخب الكاميرون مع الكونغو الديمقراطية في التاسعة مساء اليوم أيضا في المغرب، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل.

وسيتأهل المنتخب الفائز بالمباراة النهائية إلى الملحق العالمي الذي سينظمه فيفا في مارس المقبل 2026، حيث يحتاج إلى فوز واحد فقط لضمان مكانه في كأس العالم 2026.

