ملحق أفريقيا لكأس العالم، موعد مباراة الكاميرون والكونغو الديمقراطية والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب الكاميرون اليوم الخميس، مع نظيره الكونغو الديمقراطية، في نصف نهائي ملحق أفريقيا المؤهل لكأس العالم 2026 المقام في المغرب.

وتضم منافسات الملحق أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعات التصفيات الأفريقية، والتي ستحدد الفريق المتأهل للملحق العالمي.

موعد مباراة الكاميرون والكونغو الديمقراطية

تنطلق مباراة الكاميرون والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 بتوقت السعودية على ملعب البريد في الرباط.

القناة الناقلة لمباراة الكاميرون أمام الكونغو الديمقراطية

يمكن متابعة مباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية مباشرة عبر تطبيق شاهد.

ويواجه الفائز من الكاميرون والكونغو الديمقراطية، الفائز من نصف النهائي الآخر بين نيجيريا والجابون في المباراة النهائية يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 على ملعب الأمير مولاي الحسن، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

