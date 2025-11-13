تعادل سلبي بين نيجيريا والجابون في الشوط الأول بالملحق المؤهل للمونديال

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب نيجيريا ضد منتخب الجابون بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة المقامة مساء اليوم الخميس، بملعب مولاي الحسن بالرباط في المغرب، ضمن منافسات الملحق الأفريقى فى تصفيات كأس العالم 2026 التى ستقام فى أمريكا وكندا والمكسيك.

وتبادل المنتخبان السيطرة على الكرة في الشوط الأول، وأضاع منتخب نيجيريا فرصتين خطيرتين عن طريف فيكتور أوسيمين.

تشكيل منتخب نيجيريا ضد الجابون

نظام الملحق الأفريقي المؤهل لكأس العالم 2026

يلعب منتخب نيجيريا مع الجابون في السادسة مساء اليوم الخميس، بينما يلعب منتخب الكاميرون مع الكونغو الديمقراطية في التاسعة مساء اليوم أيضا في المغرب، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل.

ويتأهل المنتخب الفائز بالمباراة النهائية إلى الملحق العالمي الذي سينظمه فيفا في مارس المقبل 2026، حيث يحتاج إلى فوز واحد فقط لضمان مكانه في كأس العالم 2026.

