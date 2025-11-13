الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بسبب أسلحة لأوكرانيا، إيطاليا تلغي زيارة وزير دفاعها إلى واشنطن

وزير الدفاع الإيطالي
وزير الدفاع الإيطالي
18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أنه تم إلغاء زيارة وزير دفاع إيطاليا جيدو كروسيتو لواشنطن ، حيث يتوقع أن يوافق على أول شريحة استثمارات لشراء الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا، بموجب مبادرة قائمة طلبات أوكرانيا ذات الأولوية.

وزير الدفاع الإيطالي يلغي زيارة لأمريكا

 

ومن جانبها أفادت صحيفة Repubblica  بأن رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ألغت زيارة الوزير.


وقالت الصحيفة: "كان يجب على الوزير أن يوافق في واشنطن على الشريحة الأولى من الاستثمارات لشراء الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا بموجب مبادرة Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). ووفقا لمعطيات مختلفة تبلغ قيمة الشريحة المذكورة حوالي 120-140 مليون دولار".

خلاف بسبب صفقة أسلحة لأوكرانيا 

وأشارت  الصحيفة إلى أن الوزير كان سيصطدم بصعوبات في تفسير النفقات العسكرية الجديدة إذا أيد المشروع على الفور، نظرا لأن برلمان إيطاليا يناقش حاليا تغييرات في ميزانية الدولة تتضمن تدابير تقشفية.

وأوضحت  الصحيفة  أن ميلوني ربما قررت أخذ فترة من الوقت للتفكير، ولذلك تعتبر زيارة كروسيتو إلى واشنطن حاليا بمثابة المؤجلة.

إيطاليا أوكرانيا أمريكا جورجيا ميلوني واشنطن

