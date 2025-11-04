الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
خوفا من الخطر الروسي، إيطاليا تدعو إلى إنشاء قوة دفاع أوروبية مشتركة

الرئيس الإيطالى،
الرئيس الإيطالى، فيتو

دعا الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا إلى إنشاء قوة دفاع أوروبية مشتركة، وذلك فى رسالته بمناسبة يوم الوحدة الوطنية والقوات المسلحة فى إيطاليا اليوم الثلاثاء.

تعزيز الأمن الأوروبي في مواجهة التحديات الراهنة

وقال ماتاريلا - في رسالته إلى وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو ظهرت صراعات جديدة في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، مما يهدد الإطار الأمني ​​الذي تم بناؤه في فترة ما بعد الحرب والمؤسسات التي أُنشئت لحمايته"، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

التعاون مع حلف الناتو لتعزيز الأمن

وأضاف أن خطر اتساع نطاق الحرب الروسية على أوكرانيا يتطلب اهتماما بالغا وجهدا كبيرا لتكييف القوات المسلحة من أجل إنشاء قوة دفاع أوروبية مشتركة تكون، بالتعاون الوثيق مع حلف شمال الأطلسى (ناتو)، أداة أمنية لإيطاليا وأوروبا.

